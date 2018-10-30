Пышная красота: в Киеве прошел конкурс Miss Ukraine plus size (фоторепортаж)

Победительницей конкурса Miss Ukraine plus size стала Юлия Хрущ.

В Киеве состоялся конкурс Miss Ukraine plus size. В нем приняли участие 26 пышных украинок.

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В Украине такой конкурс прошел впервые. Его победительница примет участие в Miss world plus size 2018, который состоится на Филиппинах 7 декабря.

Как сообщал УНИАН, на конкурсе "Мисс Украина-2018" победу одержала 23-летняя Вероника Дидусенко из Киева. Девушку выбрали из 24 девушек со всей Украины. Однако после финала конкурса в СМИ появились сообщения о том, что Дидусенко не соответствует требованиям конкурса. Ее лишили короны.

Новой победительницей "Мисс Украина-2018" стала 19-летняя Леонила Гузь из Херсонщины.