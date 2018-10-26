Александр Зерщиков: Нужно внедрить простую систему: прошел техосмотр – спокойно ездишь, не прошел – заплатил такой штраф, что лучше бы десять техосмотров прошел

Жуткая авария в центре столицы, когда автокран протаранил автомобили, притормозившие перед светофором (благо – обошлось без жертв), заставляет вспомнить не только о необходимости технического осмотра для транспортных средств, а и задуматься, насколько качественно техосмотры проводятся по отношению к коммерческому транспорту, который и сейчас обязан проходить ТО.

С одной стороны, отмена ТО в Украине для некоммерческого транспорта устранила коррупцию при прохождении техосмотров. С другой стороны, дала возможность водителям проявить сознательность – самостоятельно и вовремя следить за техническим состоянием своих «железных коней». Но, к сожалению, сегодня можно констатировать, что много владельцев транспортных средств пренебрегают безопасностью. В погоне за экономией водители предпочитают не замечать поломок авто.

Увеличилось ли число аварий на дорогах из-за технических неисправностей автомобилей, ведет ли полиция статистику таких ДТП, как наладить прозрачную систему периодических проверок и добиться сознательности автовладельцев и станций техобслуживания? Эти и другие вопросы УНИАН задал эксперту общественной организации «Всеукраинское Партнерство ради безопасности дорожного движения» Александру Зерщикову.

После отмены техосмотров никто не контролирует состояние автомобилей. Предусмотрены ли какие-то штрафы за неисправность авто на сегодняшний день?

Штрафы есть. Но, во-первых, мы с вами должны разделять транспортные средства. Только некоммерческий транспорт, то есть тот, которым владеют обычные граждане, не проходит техосмотр. А вот коммерческий транспорт должен его проходить. И вот здесь уже вопрос, как это происходит. Последнее ДТП в Киеве (когда автокран смял полтора десятка легковых автомобилей, притормозивших перед светофором, - УНИАН) говорит о том, что наличие техосмотра у коммерческого транспорта еще не означает, что они его качественно проходят. Уверен, здесь дело, в большей степени, в коррупционной составляющей. Проконтролировать работу тысяч предприятий сервисных центров по всей Украине очень трудно. Любая контролирующая система имеет ограничения в ресурсах и в людях.

Часто ли вообще штрафуют за неисправность автомобиля?

Думаю, что нет. Поймите, визуально определить, что водитель остановился в неположенном месте, полиция может. А вот техническую неисправность, к примеру, тормозной системы, просто визуально не определишь, это почти нереально. Только, если уже произошло ДТП, и было установлено, что, к примеру, причина в неполадках в транспортном средстве... В общем, думаю, что не больше десяти процентов неисправностей выявляется, поэтому и штрафы единичные.

Порой складывается впечатление, что на наших улицах сегодня тысячи не полностью исправных авто – автомобили времен СССР, грузовой транспорт, «евробляхеры». По вашему мнению, в какой мере на состояние этих автомобилей влияет человеческий фактор? Грубо говоря, если нет необходимости проходить обязательное ТО, то водители не сильно стремятся правильно обслуживать свои авто.

Человеческий фактор и раньше влиял, когда еще были техосмотры. У меня автомобиля не было, но со слов других водителей знаю, что эти осмотры были, на самом деле, формальными. То есть, опять-таки, какие-то коррупционные составляющие были, еще что-то... Если водитель заботится о своей безопасности, то все, что нужно, он сделает – вовремя проверит и тормозную систему, и резину поменяет, и лампочки поменяет. Поэтому да, человеческий фактор остается. И минимизирует его только введение законного и жесткого техосмотра. К примеру, с видеонаблюдением, с фотографированием автомобиля. А станцию техобслуживания, выпустившую автомобиль неисправным или вовсе не проводившую техосмотр, лишать лицензии, вводить штрафы.

У нас же сегодня какая проблема? Водитель думает: «Колесо новое стоит тысячу гривен. Поезжу еще две недели – две тысячи сэкономлю». Потом попадает в ДТП – выплачивает уже сто тысяч гривен. Чешет затылок, думая, почему две тысячи не потратил...

Также по техосмотру могут подключиться страховые компании. К примеру, законодательно ввести такую норму: попал в ДТП, условно, из-за резины не по сезону – платишь сам. Либо страховая потом увеличивает стоимость страховки в три-четыре раза. Тогда бы все стало на свои места.

То есть, в целом, нынешнее ухудшение общего состояния транспортных средств на улицах страны - это ответственность владельцев, а не логичное следствие отмены техосмотров?

Да, но также, и в большей степени, ухудшение благосостояния людей. Бензин дорожает, все дорожает, соответственно, и обслуживание автомобиля дорожает. Каждый экономит, как может. И это - тоже экономия. Вопрос, скорее, в сознательности, которая потом может сохранить чью-то жизнь.

Есть ли какая-то статистика, как ликвидация обязательного техосмотра повлияла на число ДТП, стало ли больше аварий именно по техническим причинам?

Чтобы рассуждать о статистике, нужно, во-первых, чтобы полиция вела такую статистику. Сегодня же она ведется в очень искаженном варианте. Во-вторых, чтобы они действительно устанавливали причину на месте. В-третьих, чтобы вся информация потом отображалась в каких-то документах. Сегодня официальной статистики по ДТП нет в таком разрезе, как, например, это делают в Европе или в Америке.

А есть ли какой-то условный антирейтинг – из-за каких неисправностей увеличивается число аварийных ситуаций на дорогах? Может быть, сезонные ДТП?

Резина не по сезону либо не по модели, либо уже изношенная (скоро, в зимний период, это будет). Тормозная система, световые приборы. К примеру, сегодня много тех, кто незаконно поставил дополнительные сильные фары, не по стандартам. Думаю, это основные причины.

Скоро у нас снова могут появиться техосмотры. Такое обязательство у Украины есть, согласно Ассоциации с ЕС. Как думаете, насколько важно заложить ответственность за всяческие нарушения, связанные с ТО, в законодательную базу. И каким должен быть механизм привлечения к ответственности за нарушение?

Я думаю, он будет заложен и прописан. Сегодня сервисные центры пытаются наладить этот процесс. Будет обязательное фотографирование... Современные компьютерные системы позволяют не только сфотографировать, но и, в целом, зафиксировать, что и как было проверено. Раньше не было цифровых фотографий, еще каких-то моментов. Сегодня контролирующий орган может даже онлайн видеть, сколько побывало автомобилей на станции. Поэтому, думаю, что с каждым годом ответственность и станций техобслуживания, и самих водителей будет возрастать. Конечно, какой-то процент тех, кто будет находить «варианты», всегда будет. Но девяносто процентов будут проходить проверки качественно.

Ваши прогнозы, насколько совершенствование механизмов государственного регулирования будет способствовать улучшению показателей безопасности дорожного движения?

Если они будут реально прислушиваться к мнению экспертов, принимать действительно правильные решения, думаю, через три-пять лет численность ДТП ощутимо снизится.

Как, по вашему мнению, построить прозрачную и доступную систему периодических проверок?

Как минимум, исключить элементы человеческого фактора. Опять-таки, обязательное фотографирование, визуализация, использование компьютерной программы, в которой нельзя что-то изменить «задним числом». Заехал на станцию автомобиль – камера его зафиксировала. Номер совпадает, все совпадает, только после этого выдали акт. Если что-то не совпадает или автомобиля вообще не было – кто-то должен нести за это ответственность.

А что насчет финансовой доступности? Вы уже упоминали категорию водителей, которые экономят на обслуживании…

Давайте так: использование автомобиля всегда подразумевает какие-то расходы. Когда дорожает бензин, просто начинают использовать автомобиль реже. Если человек не может обслуживать автомобиль, и он у него остается небезопасным... Значит, система должна как-то с этим работать. Не думаю, что человек, который ездит на автомобиле и покупает топливо (десять литров обходятся в триста гривень) не может раз в год или раз в два года заплатить триста гривен за техосмотр.

Работает ли система периодических проверок в других странах и как?

В каждой стране свои нюансы. В целом, система работает двумя способами. Во-первых, это сама по себе система проверки автомобиля. Во-вторых, контроль на улицах. К примеру, есть страны, где могут прямо на улице остановить автомобиль, чтобы проверить, проходил ли ты техосмотр, где проходил, насколько у тебя на сегодняшний день исправно транспортное средство. Там есть технические средства, чтобы эту информацию просмотреть. Как у нас сегодня на дорогах начали ставить, например, весы для автомобилей, так есть технические средства по выхлопным газам и всему остальному.

На самом деле, нам нужно внедрить очень простую систему: прошел техосмотр – спокойно дальше ездишь. Не прошел – заплатил такой штраф, что лучше бы десять техосмотров прошел... Никакой другой системы придумывать не нужно, все уже изобретено.

Ирина Шевченко