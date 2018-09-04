Земфира выпустила новый сингл (аудио)

В записи принимали участие электронщик Mujuice, гитарист группы "Обе две" Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэстон и Майк Хиллиер.

Известная певица Земфира Рамазанова выпустила новую музыкальную композицию.

Читайте такжеЗемфира и Рената Литвинова поженились в Швеции - СМИ

Об этом сообщили сегодня ночью, 4 сентября, в официальном сообществе певицы в соцсети. Сингл называется "Джозеф", он уже доступен для скачивания.

В основе текста - фрагменты стихотворений Иосифа Бродского "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам".

Ранее российская певица Земфира, ранее неоднократно выступавшая в поддержку Украины, разгневала украинских фанатов странным поступком. На музыкальном фестивале в Минске певица развернула на сцене российский флаг. Таким образом певица решила отметить выход сборной России по футболу в 1/4 финала ЧМ-2018.