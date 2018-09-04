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Земфира выпустила новый сингл (аудио)

11:12, 04 сентября 2018
Общество
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Известная певица Земфира Рамазанова выпустила новую музыкальную композицию.

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Об этом сообщили сегодня ночью, 4 сентября, в официальном сообществе певицы в соцсети. Сингл называется "Джозеф", он уже доступен для скачивания.

В основе текста - фрагменты стихотворений Иосифа Бродского "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам". 

Ранее российская певица Земфира, ранее неоднократно выступавшая в поддержку Украины, разгневала украинских фанатов странным поступком. На музыкальном фестивале в Минске певица развернула на сцене российский флаг. Таким образом певица решила отметить выход сборной России по футболу в 1/4 финала ЧМ-2018. 

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Теги: #песня#Земфира