Земфира выпустила новый сингл (аудио)
11:12, 04 сентября 2018Общество
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В записи принимали участие электронщик Mujuice, гитарист группы "Обе две" Дмитрий Емельянов, а также Стив Уэстон и Майк Хиллиер.
Известная певица Земфира Рамазанова выпустила новую музыкальную композицию.
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Об этом сообщили сегодня ночью, 4 сентября, в официальном сообществе певицы в соцсети. Сингл называется "Джозеф", он уже доступен для скачивания.
В основе текста - фрагменты стихотворений Иосифа Бродского "Новые стансы к Августе" и "Румянцевой победам".
Ранее российская певица Земфира, ранее неоднократно выступавшая в поддержку Украины, разгневала украинских фанатов странным поступком. На музыкальном фестивале в Минске певица развернула на сцене российский флаг. Таким образом певица решила отметить выход сборной России по футболу в 1/4 финала ЧМ-2018.
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