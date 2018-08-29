"Водолаз!": на Лободу обрушился шквал критики из-за странного наряда на презентации в Москве (фото)

Поклонники сравнили наряд Светланы Лободы с гидрокостюмом.

Украинская певица Светлана Лобода, которая активно гастролирует в России, появилась на презентации российского мужского глянца GQ в Москве в странном наряде.

Читайте также"Люблю, когда можно опереться": Лобода публично поделилась теплым признанием (фото)

Артистка сфотографировалась на фоне обложки журнала со своим изображением, снимок она опубликовала в Instagram.

Но наряд Лободы вызвал бурю негативных комментариев, многие сравнили его с костюмом для дайвинга: "Наряд как-то не очень", "Гидрокостюм идеален для серфа", "Что за плавательный костюм?", "Водолаз!".

Ранее сообщалось, что Лобода оскандалилась из-за фотосессии для российского мужского глянца GQ. Поклонников певицы поразило то, что на обложке позирует ее крошечная дочь, правда, в коляске.