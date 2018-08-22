Украинцы поразили на американском шоу талантов (видео)
17:15, 22 августа 2018Общество
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Перформанс украинца был исполнен на очередном этапе конкурса в прямом эфире.
Украинцы удивляют на шоу America`s Got Talent. Накануне вечером на шоу выступил известный украинский постановщик и хореограф Константин Томильченко.
Этот перформанс был исполнен на очередном этапе конкурса в прямом эфире.
Константин Томильченко говорит, что их проект – это "кино в живом эфире, синтез технологий и сценического искусства". Напомним, ранее коллектив Light Balance из Украины после ошеломительного выступления в финале шоу Аmerica's Got Talent занял в нем третье место.
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