Как работают в Украине свобода собраний и равенство религий: УНИАН стал оплотом язычества и проверил

Ежегодный многотысячный крестный ход, приуроченный ко Дню Крещения Украины-Руси, мало походит на одухотворенное событие. Каждый год оно сопровождается конфликтами, стычками, драками и неподдельной агрессией. Причем, как со стороны радикалов, не поддерживающих подобные мероприятия, так и со стороны православных участников крестного хода. Хотя последнее мало сопоставимо с декларируемой характеристикой христианства как самой терпимой религии.

Более того, все мы помним, что согласно Конституции, Украина – это светское государство, в котором церковь отделена от государства. Но, по факту, наблюдаем мы нечто иное. Крестный ход продолжает оставаться самой массовой и масштабной в стране акцией одной конкретной религии. Причем поддерживается эта акция официально, вопреки Конституции: половина Верховной Рады рьяно замаливает грехи в Киево-Печерской Лавре – вотчине Московского патриархата, а на Банковой отдаются приказы силовикам, которые вынуждены ежегодно охранять хождение по центру столицы нескольких тысяч православных христиан, предпочитающих в этот день игнорировать правила дорожного движения, не пользоваться подземными переходами, а нести хоругви и знамена по проезжей части столичных дорог. Аналогичных мер по обеспечению безопасности и комфорта в отношении мусульман, буддистов или представителей какой-либо другой религии киевлянам ни разу наблюдать не приходилось. И, во время традиционного крестного хода это обстоятельство ежегодно вызывает массовые нарекания недовольных: дескать, почему это православным можно больше остальных?..

И вот этот аспект нас заинтересовал. Смогут ли нехристиане также провести собственные мероприятия в самом центре Киева и будет ли их защищать полиция?

Согласно Конституции, любой гражданин Украины имеет право провести мирное собрание. Для того, чтобы государство было готово обеспечить безопасность участников акции, достаточно сообщить о своих планах в органы исполнительной власти. Органы обязаны зарегистрировать обращение, а запрещать активность граждан они просто не имеют права. Работает ли эта норма на практике? УНИАН решил проверить на собственном опыте. Действовать решили от имени тех, кого сам факт Крещения Руси должен возмущать.

Назвавшись объединением язычников «Родноверы», корреспонденты создали в Facebook событие о праздновании Перунова дня на Владимирской горке. Выбрали тот же день и ориентировочное время, когда в этом же месте должны собраться паломники УПЦ МП.

Поскольку целью эксперимента было проверить реакцию властей на проведение подобных собраний, действовать решили четко по процедуре – сообщив о своем намерении якобы провести слет «Родноверов» местным органам исполнительной власти и полиции. Составили текст сообщения, мол, 27 и 28 июля с девяти утра до шести вечера наши активисты проведут мирное собрание-протест против насильственного крещения Украины-Руси. А придет нас не меньше трехсот человек.

Документы распечатали в двух экземплярах. Эксперимент начался.

Киевгорадминистрация

Холл первого этажа. «Мне зарегистрировать сообщение о мирном собрании, подскажите, куда пройти?», – спрашиваю охранника. Направляют прямо по коридору, в 111 кабинет. Только вот номеров на дверях почти нигде нет, интуитивно захожу в один из кабинетов с настежь открытой дверью. Оказывается – зашла по адресу.

Вслух рассказываю о цели своего визита, параллельно доставая распечатанные документы из файла. Мысленно готовлюсь, что меня начнут «крестить», но… ничего не происходит. Сотрудник КГГА пробегает глазами по тексту и не демонстрирует ни капли интереса к прочитанному. Единственное, о чем говорит, что не хватает конкретики по контактным данным. Мол, нужно указать контактное лицо, телефон, адрес, число и подпись (на самом деле, согласно действующему законодательству, это требование было не обосновано, поскольку контактные данные мы оставили – это действительный электронный адрес, а четких правил составления подобных уведомлений в Украине не существует).

Под напечатанным текстом от руки вписываю свои данные. Тем временем, чиновник делает ксерокопию моего паспорта (что тоже является лишним с точки зрения закона), скрепляет его с экземпляром сообщения и возвращается к своему компьютеру. Звук стучащей клавиатуры продолжается минут пять (возможно, перепечатывает текст нашего сообщения). Монотонно, безэмоционально. Видно, за время работы этого человека в канцелярии – это не самое странное уведомление.

«Вот ваш экземпляр. Возьмите его с собой на мероприятие, если правоохранительные органы будут интересоваться – предъявите», – неожиданно любезно говорит чиновник.

Я чувствую себя слегка в растерянности. И это все? Никаких вопросов, уточнений? Хотя, с другой стороны, ситуация – логичней некуда – в Киеве может происходить все, что угодно.

Полиция

После КМДА идем в Главное управление Национальной полиции Украины в городе Киеве. Поскольку именно полиция обеспечивает порядок на улицах города, их также следует уведомить о проведении мирного собрания. Тем более, что покровитель полицейских – сам Перун, в честь которого – наша акция.

Здесь общение длилось не больше пяти минут.

Захожу в просторную приемную, служитель Перуна из управления общается с предыдущим посетителем, но, заметив меня, интересуется целью визита. «Хочу зарегистрировать сообщение о проведении мирного собрания», - говорю.

«А, так оставляйте бумагу», - отвечает.

«Подождите, так мне же нужно, чтобы вы мне печать поставили, второй экземпляр забрать с собой…»

Служащий берет уведомление, быстро пробегается глазами, и, что для меня уже ожидаемо, указывает на отсутствие контактных данных. Черкнула свою фамилию, телефон, дату и подпись. О паспортных данных здесь не спрашивают, без лишних слов ставят печать и отдают мне второй экземпляр документа.

«И нам с ним на протест наш приходить?» – спрашиваю.

«Да-да, возьмите», – в ответ.

«Мы вам перезвоним»

Реакция служащих в обеих госструктурах слегка обескуражила. Абсолютная незаинтересованность в анонсированных трех сотнях язычников, которые в течение двух дней, в время которых на Владимирской горке будут проходить крестные ходы христиан, намерены собраться там же, приводила в замешательство. И, с другой стороны, внушала робкий оптимизм – представители властей пока что демонстрировали неукоснительную приверженность Конституции.

Впрочем, спустя полчаса, когда я уже решила, что мои обращения лежат где-то в мусорных ведрах полиции и городской администрации, раздался телефонный звонок: «Здравствуйте, меня зовут Николай (фамилии правоохранителей здесь и далее мы не указываем по этически соображениям. Представлялись они по форме, со званиями и должностями, - УНИАН), я – из отдела превентивной коммуникации Главного управления Национальной полиции города Киева. Ваш номер указан в сообщении о проведении мирного собрания 27 и 28 июля. Как к вам можно обращаться?» – «Ирина» – «Ирина, скажите, пожалуйста, в каком формате вы планируете проведение этого мирного собрания?» – «Соберемся на Владимирской горке, будут какие-то плакаты, ритуальные танцы, песнопения... Но окончательный формат еще в нашей организации обговаривается».

Могу предположить, как мои обещание «ритуальных танцев» вызвали у собеседника улыбку, но его голос не выдал ни насмешки, ни критики, ни скептицизма.

«Возможно, вы знаете, что на Владимирской горке 27 и 28 июля запланированы также и другие мероприятия? Надеюсь, что не будет накала атмосферы, провокационных действий…», – продолжил офицер.

«С нашей стороны – точно нет. Мы – миролюбивые люди. Молимся солнцу, богам, в которых верим. У нас всегда на мероприятиях торжественное, праздничное настроение. Конечно, мы считаем, что крещение Руси было насильственным актом. Но это наша идеология, а в целом мы миролюбивые… Правда, мы не можем точно знать, чего ожидать от участников Крестного хода. Мы поэтому к вам и обратились, чтобы наши люди были в безопасности», – отвечаю я.

Внимательно выслушивав мои рассуждения, подопечный Перуна тактично добавил, мол, возможно, мероприятия христиан будут проходить при участии первых лиц государства. В этом случае, служащие из Управления госорганы могут попросить нас оставить территорию на какое-то время для проверки.

«Конечно, мы будем разбираться с этим на месте, в случае чего. В КГГА наше уведомление зарегистрировали и никаких вопросов не возникало. Но мы всегда готовы к диалогу», - важно говорю я.

«Я вас понял. Хорошо, Ирина, спасибо за информацию. Если нам еще что-то будет нужно, мы с вами свяжемся. Вы не против?» – «Конечно, звоните».

И, действительно, через два дня позвонили снова. Только уже не из полиции...

СБУ

Молитвой и танцами в честь истинных славянских богов, которые УНИАН анонсировал только КГГА и полиции, заинтересовались… в Службе безопасности Украины. Сотрудник СБУ, набрав по телефону, пригласил меня, последовательницу солнца и древних сил, на встречу.

Это был мой первый подобный опыт, поэтому, если честно, звонок из СБУ испугал: и лишь выслушав язвительные уточняющие вопросы истого служителя культа бога зла и ночи Чернобога (главного редактора) я осознала, что согласилась на встречу, даже не поинтересовавшись, по какому поводу со мной хотят беседовать работники контрразведки. Пришлось перезванивать.

Набрала и призналась, мол, не ожидала такого звонка, поэтому позабыла спросить очевидное: почему мне вообще позвонили и откуда у СБУ мой номер телефона.

«Поговорить о вашем сообщении и мирном протесте, но вы не волнуйтесь, ничего страшного», – ответили мне.

«Так, а откуда ж у вас мой номер?» – спрашиваю.

«Вы же оставляли его на уведомлении».

«Но ведь я же оставляла это в полиции и КГГА, а не в СБУ».

«Ну, это ведь наша работа», – уклончиво ответил работник госбеза.

Судя по тому, что ко мне обратились «Шевченко Ирина Владимировна» (а в полиции я паспорт не показывала, на документе была только аббревиатура), можно сделать вывод, что мои контактные данные передали в СБУ, грубо нарушив закон «О защите персональных данных», служащие КГГА. Ну да Суд (бог правосудия) с ними.

…Жаркий день, собирается гроза, летняя площадка кафе в условленном месте… От УНИАН на «стрелку» под прикрытием отправляюсь не одна – со мной коллега. И мы не прогадали – сотрудников СБУ тоже двое. Первое впечатление – наставник и стажер. Последний, кстати, не присоединяется к разговору, просто сидит в стороне и внимательно слушает беседу.

Его старший коллега, Руслан, представившись и продемонстрировав документы, объясняет, что собрались мы обсуждать вовсе не особенности взаимоотношений богов Кривды и Баяна: «Вы подали заявку на проведение мероприятия. Но я вам рекомендую отказаться от этой затеи. Перенесите на другое число – раньше или позже – только не эти числа…».

«Это связано с Крестным ходом?» - уточняем мы.

«Ни нам, ни вам, не нужны конфликты и заварушки… Вопросов нет, вы подали заявку, все законно, говорите, что вы – мирные. Но нет никаких гарантий, что не найдется никого агрессивного с другой стороны. Мы хотим обеспечить порядок…», - отвечает нам сотрудник СБУ – рассудительно, будто он – преданный служитель покровителя мудрости и разрешителя споров Родомысла.

Интересуемся, а что будет, если мы все-таки не прислушаемся к его рекомендации и соберемся на свою акцию. «Мы постараемся гарантировать вашу безопасность, но как будет на самом деле – не знаем», - таков ответ.

Кроме того, нам сообщают, что не мы одни намерены проводить свою акцию в этот день, и что подобные беседы ждут всех, кто подавал заявки на мероприятия в центре Киева в эти дни. Причем, вне зависимости от того, заявлено к участию в них тысяча человек, три сотни или даже один. Заварушки и «махач» правоохранителям действительно не нужны. Но запрещать реализовывать украинцам их конституционное право на мирные собрания тоже никто не намерен. Дело лишь в том, сколько силовиков выйдет на улицы, чтобы обеспечивать общественный порядок, как того от них требуют законы… Собственно, поэтому вышеупомянутая полиция и выясняет серьезность намерений заявителей на проведение акций и их формат. Выясняют, сколько своих бойцов в резервах нужно запасти на крайний случай.

В конце концов, мы признались СБУ, что никакие мы не активисты-язычники, а проводим журналистский эксперимент – будет ли кто-то из представителей власти препятствовать гражданам Украины провести мирное собрание.

Как сами можете судить, если все делать по процедуре – никто не помешает.

***

Чтобы не добавлять работникам правоохранительных органов головной боли в этот день, мы уведомили и КГГА, и полицию о том, что молебен служителей Перуна не состоится. В этот раз.

Справка УНИАН:

Статья 39 Конституции Украины. Граждане имеют право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, о проведении которых заблаговременно уведомляются органы исполнительной власти или органы местного самоуправления.

Ограничение относительно реализации этого права может устанавливаться судом в соответствии с законом и только в интересах национальной безопасности и общественного порядка - с целью предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья населения или защиты прав и свобод других людей.

Статья 35 Конституции Украины. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность.

Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей.

Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа - от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная.

Никто не может быть освобожден от своих обязанностей перед государством или отказаться от исполнения законов по мотивам религиозных убеждений. В случае если исполнение воинской обязанности противоречит религиозным убеждениям гражданина, исполнение этой обязанности должно быть заменено альтернативной (невоенной) службой.

План мер по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины в 2018 году был утвержден Кабинетом министров. Согласно этому плану, Национальной полиции поручается обеспечить безопасность и порядок во время проведения соответствующих мероприятий. Кроме того, подготовкой и празднованием годовщины крещения Киевской Руси занимается специально созданный организационный комитет во главе с вице-премьер-министром и замглавы Администрации президента. Всего в состав оргкомитета входит 25 человек.

Как наличие госчиновников в таком комитете корреспондируется с Конституцией Украины, согласно которой любая церковь отделена от государства – это тема для следующей статьи.

Ирина Шевченко