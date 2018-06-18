"Живой скелет": в сети шокированы болезненным видом известной украинской телеведущей (фото)

Подписчиков встревожил чересчур худощавый вид Фреймут.

Украинская телеведущая Ольга Фреймут ужаснула поклонников болезненным видом на фото с концерта певицы Бейонсе.

На своей странице в Instagram она поделилась серией фотографий из Лондона, куда она отправилась с мамой и дочкой.

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"Лондон, мой Лондон. Спасибо за незабываемый вечер с самыми родными. А Бейонсе — за удивление. Она идеальна", – подписала фото Фреймут.

Подписчики сразу же раскритиковали снимки ведущей, точнее, ее чересчур худощавий вид: "Тощая и злющая", "Живой скелет", "Жуть!", "Как скелет уже", "Сильно худая".

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинскую телеведущую Ольгу Фреймут обвинили в том, что она опять устроила разборки своим критиканткам. Она приехала на работу к двум комментаторам, которые оставили нелестные отзывы под ее фото.