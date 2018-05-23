Кучма с дочерью и зятем обсудили особенности отечественного космоса (фоторепортаж)

Виктор Пинчук опять привез в Киев кучу иностранных гостей. В один день, но в разное время он появлялся на публике из Пауло Коэльо и с американской астронавткой украинского происхождения Хейдмари Стефанишин-Пайпер. Последняя выступила на публичной лекции “Экономические перспективы космических исследований для Украины и мира”, на которую преимущественно собрались друзья и коллеги Виктора Пинчука. А потому лекция больше напоминала его семейную вечеринку.

Леонид Каденюк: “Эх, мы с Хейдмари в Хьюстоне такое делали... Марафоны бегали!”

Леонид Кучма зятю: Витя, ты какого лешего меня сюда затащил?

Юрий Алексеев: эх, с такой женщиной – хоть в открытый космос!

Табачник – Каденюку: ”дивлюсь я на тебе та й думку гадаю: чому я не Льоня, чому не літаю...”

Елена Франчук: хоть на умных людей посмотрю, да и себя покажу...

Леонид Кучма: да какие космические исследования? Где в Украине такие деньги?

Советник президента Владимир Горбулин: “быть или не быть... украинским астронавтам?”

Борис Пинчук привел много друзей. На фото: глава “Укрсоцбанка” Борис Тимонькин та глава партии “Вече” Инна Богословская

Президент аналитического центра “Академия” Александра Кужель

Леонид Кучма: нет, не того Лёню назвали “Космосом”...

Фото Дмитрия Стаховского