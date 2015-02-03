В старении галактик обвинили черные дыры

Сверхмассивные объекты лишают их межзвездного газа, благодаря которому образовываются новые звезды. Работа ученых подытожена в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, пишет Новое время.

Астрономы изучили четыре отдельные эллиптические галактики (J0836, J1237, J0900 и J1117) , которые отдалены от Земли на 300-400 миллионов световых лет. Ученые наблюдали их в оптическом и радиодиапазоне, благодаря чему создали диаграмму распределения звезд в галактиках по спектральному классу..

Молодые галактики как правило содержат значительное число ярких звезд, которые образовываются из-за недавней конденсации находящегося в избытке межзвездного газа. Обычно такие галактики имеют голубоватый оттенок. По мере использования межзвездного газа количество новых светил уменьшается, а галактики "краснеют". Общие уровень светимости падает по мере того, как в них остаются лишь старые, в основном красные звезды.

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Препятствовать старению может, к примеру, столкновение галактики с соседом, что вызывает турбулентные процессы и образование новых звезд. Ускорение же видимого старения галактики получается из-за гравитационного перетягивания межзвездного газа другим телом. В качестве такого тела могут выступать более крупные галактики, но в этом случае такой вариант невозможен - исследуемые галактики ощутимо отдалены от соседей.

Астрофизики заключили, что здесь действует черная дыра, которая вбирает в себя межзвездный газ. Возле с J0836 этот газ сформировал целое облако, которое движтся в сторону от центра масс звезд. Как доказательство этой версии также указан высокий уровень радиоизлучения из газового скопления. По мнению ученых, это излучение - остаточный след воздействия черной дыры, которая прежде была гораздо более активна.

Пока выводы исследования ученые называют предварительными, но эффект старения звездных скоплений под действием черных дыр может быть быстро проверен на других галактиках.