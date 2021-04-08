Многообразные праздничные блюда обычно украшают пасхальный стол.

Пасха, или Светлое Христово Воскресение – самый главный праздник в православном календаре. Этот его статус отражают слова "праздников праздник и торжество из торжеств".

Читайте такжеЛучший кулич на Пасху: как приготовить нежную праздничную сдобуВ этом году празднование Пасхи будет проходить 2 мая. Конечно же, подготовка к этому радостному празднику начинается заранее. Еще задолго до него продумывается меню пасхального стола: подбираются рецепты различных блюд, в частности, мясных блюд, чтобы полакомиться ими после длительного Великого поста.

Украшением праздничного стола, конечно, будут пасхальные куличи, писанки и крашанки. В дополнение к ним будет еще много различных скоромных блюд.

Мясо с грибами и картофелем в духовке

Свинина - 250 г

Шампиньоны - 200 г

Картофель - 320 г

Масло подсолнечное - 5 ст. л.

Соль, перец черный молотый - по вкусу

Розмарин - 1 веточка

Сыр твердый - 100 г

Картофель очистить от кожуры, промыть и высушить бумажным полотенцем. Нарезать средними кусочками. Немного подсолить и поперчить. В сковороде разогреть растительное масло и обжарить кусочки картофеля до румяной корочки.

Свинину промыть и высушить. Нарезать средними кусочками. Обжарить в том же масле до золотистого цвета. Добавить в миску к картофелю.

Шампиньоны промыть, снять кожицу. Нарезать на 4 части. Обжарить на среднем огне 5-8 минут. Добавить к остальным ингредиентам, перемешать. Посолить и поперчить.

Выложить в глубокую форму. Добавить веточку розмарина. Посыпать кусочками сыра. Отправить в духовку на 30-50 минут выпекать при температуре 180-190°С. Сразу подавать к столу.

Говядина с черносливом в горшках

Говядина - 600 г

Чернослив - 10 шт.

Морковь - 2 шт.

Лук - 2 шт.

Пиво (темное) - 200 мл

Вода

Соль, перец - по вкусу

Масло подсолнечное - для обжарки

Мясо вымыть, обсушить бумажными полотенцами и нарезать кубиками 1,5-2 см. Лук нарезать пол- или четвертькольцами.

Обжарить мясо на разогретой с маслом сковороде до легкой румяной корочки. Затем переложить мясо в 2 горшочка.

В сковороду добавить еще ложку масла и обжарить на нем лук до золотистого цвета. Выложить жареный лук в горшочки поверх мяса.

Нарезать морковь кружочками. Обжарить ее 1-2 минуты, чтобы она просто изменила цвет. Выложить ее в горшки.

Налить в каждый горшок по 100 мл пива. Добавить в горшочки кипяток, чтобы жидкость доходила до половины горшка.

Разогреть духовку до 180°С и отправить в нее горшочки на 20 минут, накрыв их крышками. По истечению указанного времени, снизить температуру до 160°С и запекать еще 40 минут.

Тем временем промыть чернослив и разрезать его пополам. Достать мясо из духовки, посолить и поперчить, перемешать. Выложить сверху чернослив, снова горшочки накрыть крышками и вернуть в духовку на 20 минут.

Мясо "Гармошка" в духовке

Свиной балык - 1,2 кг

Помидор - 1 шт.

Шампиньоны - 2-3 шт.

Оливковое масло - 3 ст. л.

Паприка молотая - 1 ст. л.

Перец черный молотый - 0,5 ч. л.

Соль - 1 ч. л.

Приправа для мяса - по вкусу

Чеснок - 3-4 зубчика

Сыр твердый - 100 г

Приготовление маринада. Соединить в сосуде оливковое масло, соль, перец, молотую паприку и выжать через пресс чеснок.

Свиной балык нарезать на сегменты, не дорезая до конца, делая таким образом "книжечку". Толщина каждого кусочка должна быть не больше 1 см.

Выложить мясо в форму и тщательно обмазать маринадом. Накрыть форму пищевой пленкой и убрать в холодильник на 2 часа.

Нарезать пластинками шампиньоны, помидор и сыр.

В каждую прорезь мяса поместить по одной пластинке гриба, ломтик помидора и кусочек сыра. Сверху присыпать мясной приправой. Плотно накрыть двойным слоем фольги.

Запекать мясо 1 час в предварительно разогретой до 190°С духовке, затем снизить температуру до 170°С и запекать еще полчаса. Готовое мясо оставить в выключенной духовке еще на 20-30 минут. Достать мясо, снять фольгу и можно подавать к столу.

Горбуша с картошкой в духовке

Горбуша - 500 г

Картофель - 4 шт.

Лук - 2 шт.

Помидоры - 2 шт.

Твердый сыр - 100 г

Сметана - 150 г

Растительное масло - 20 г

Соль, специи - по вкусу

Зелень - по вкусу

Если горбуша замороженная, ее необходимо предварительно разморозить при комнатной температуре. Затем промыть рыбу, обсушить и нарезать на кусочки. Картофель очистить, помыть и нарезать кружками.

Дно и бока формы для запекания немного смазать растительным маслом и выложить нарезанный картофель, равномерно распределив. Посыпать картофель солью и специями.

На картофель выложить горбушу, нарезанную кусочками.

Лук очистить, нарезать кольцами. Разложить его по всей поверхности рыбы. Все равномерно залить сметаной. Посолить по вкусу и добавить специи для рыбы.

Помидоры помыть, нарезать кружочками и выложить по сметане. Верхним слоем посыпать сыром, натертым на крупной терке.

Накрыть все фольгой, подвернув края, чтобы по бокам все было закрыто. Отправить форму в предварительно разогретую до 180°С духовку примерно на 50-60 минут.

По истечению указанного времени снять фольгу. Попробовать картофель: если он готов, то можно доставать форму из духовки.

Салат с помидорами и маслинами

Молодая капуста - 300 г

Огурцы - 130 г

Болгарский перец - 50 г

Помидоры - 130 г

Белый салатный лук (или лук-шалот) - 20 г

Маслины - 0,25 ст.

Чеснок - 1 зубчик

Лимоны - 0,5 шт.

Растительное масло - 30 г

Соль - по вкусу

Душистый перец - по вкусу

Все овощи помыть. Болгарский перец разрезать пополам и удалить плодоножки с семенами.

Капусту нашинковать тонкими полосками и поместить в салатник. Лук нарезать перьями или полукольцами. Добавить ее к капусте.

Болгарский перец нарезать тонкими полосками и отправить в салатник.

Огурец нарезать произвольно не слишком крупными кусочками и добавить в салатник. Если его кожура не горькая, то можно ее не срезать.

Помидоры нарезать произвольно, а маслины разрезать пополам.

Чеснок мелко нарубить ножом или пропустить его через пресс. Зелень нарезать мелко. Соединить чеснок и зелень с остальными ингредиентами в салатнике. Заправить растительным маслом, посолить по вкусу и выжать сок половины лимона. Посыпать салат душистым перцем.

Рулет из лаваша с красной рыбой

Лаваш - 1 шт.

Сыр плавленый сливочный - 180 г

Филе лосося или семги (малосольное) - 200 г

Зелень - по вкусу

Лимонный сок - 0,5 ч. л.

Рыбу мелко нарезать. Добавить резаную зелень и сливочный сыр, перемешать. Добавить по желанию лимонный сок.

Распределить рыбу с сыром по всему лавашу.

Скатать рулет и завернуть в пленку, убрать в холодильник на 20 минут. Затем нарезать острым ножом и подавать к столу.

Пасха Царская заварная

Творог - 1 кг

Яйца - 5 шт.

Сметана - 300 г

Сахарный песок - 400 г

Ванильный сахар - 10 г

Орехи рубленые - 50 г (+ 3 ст. л. для посыпки)

Изюм - 50 г

Миксером смешать яйца с творогом и сметаной.

Читайте такжеСочные котлеты с сыром: как приготовить вкусное блюдоОтправить варить на среднем огне, помешивая, пока смесь в первый раз булькнет (доводить до сильного кипения не нужно). Сразу снять с огня и поставить остужать.

Добавить сахар, ванильный сахар, орехи и изюм.

Разлить смесь по предварительно выложенным марлей формочкам, с которых жидкость сможет стекать. Форму положить в емкость, куда будет стекать сыворотка. Емкость время от времени нужно будет опорожнять. Вызревать Царская заварная пасха должна минимум 2 дня.

Перед подачей ее можно украсить орехами или кондитерской посыпкой.

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Автор: Алина Вишневская