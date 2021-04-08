Пасха, или Светлое Христово Воскресение – самый главный праздник в православном календаре. Этот его статус отражают слова "праздников праздник и торжество из торжеств".
Читайте такжеЛучший кулич на Пасху: как приготовить нежную праздничную сдобуВ этом году празднование Пасхи будет проходить 2 мая. Конечно же, подготовка к этому радостному празднику начинается заранее. Еще задолго до него продумывается меню пасхального стола: подбираются рецепты различных блюд, в частности, мясных блюд, чтобы полакомиться ими после длительного Великого поста.
Украшением праздничного стола, конечно, будут пасхальные куличи, писанки и крашанки. В дополнение к ним будет еще много различных скоромных блюд.
Мясо с грибами и картофелем в духовке
- Свинина - 250 г
- Шампиньоны - 200 г
- Картофель - 320 г
- Масло подсолнечное - 5 ст. л.
- Соль, перец черный молотый - по вкусу
- Розмарин - 1 веточка
- Сыр твердый - 100 г
Картофель очистить от кожуры, промыть и высушить бумажным полотенцем. Нарезать средними кусочками. Немного подсолить и поперчить. В сковороде разогреть растительное масло и обжарить кусочки картофеля до румяной корочки.
Свинину промыть и высушить. Нарезать средними кусочками. Обжарить в том же масле до золотистого цвета. Добавить в миску к картофелю.
Шампиньоны промыть, снять кожицу. Нарезать на 4 части. Обжарить на среднем огне 5-8 минут. Добавить к остальным ингредиентам, перемешать. Посолить и поперчить.
Выложить в глубокую форму. Добавить веточку розмарина. Посыпать кусочками сыра. Отправить в духовку на 30-50 минут выпекать при температуре 180-190°С. Сразу подавать к столу.
Говядина с черносливом в горшках
- Говядина - 600 г
- Чернослив - 10 шт.
- Морковь - 2 шт.
- Лук - 2 шт.
- Пиво (темное) - 200 мл
- Вода
- Соль, перец - по вкусу
- Масло подсолнечное - для обжарки
Мясо вымыть, обсушить бумажными полотенцами и нарезать кубиками 1,5-2 см. Лук нарезать пол- или четвертькольцами.
Обжарить мясо на разогретой с маслом сковороде до легкой румяной корочки. Затем переложить мясо в 2 горшочка.
В сковороду добавить еще ложку масла и обжарить на нем лук до золотистого цвета. Выложить жареный лук в горшочки поверх мяса.
Нарезать морковь кружочками. Обжарить ее 1-2 минуты, чтобы она просто изменила цвет. Выложить ее в горшки.
Налить в каждый горшок по 100 мл пива. Добавить в горшочки кипяток, чтобы жидкость доходила до половины горшка.
Разогреть духовку до 180°С и отправить в нее горшочки на 20 минут, накрыв их крышками. По истечению указанного времени, снизить температуру до 160°С и запекать еще 40 минут.
Тем временем промыть чернослив и разрезать его пополам. Достать мясо из духовки, посолить и поперчить, перемешать. Выложить сверху чернослив, снова горшочки накрыть крышками и вернуть в духовку на 20 минут.
Мясо "Гармошка" в духовке
- Свиной балык - 1,2 кг
- Помидор - 1 шт.
- Шампиньоны - 2-3 шт.
- Оливковое масло - 3 ст. л.
- Паприка молотая - 1 ст. л.
- Перец черный молотый - 0,5 ч. л.
- Соль - 1 ч. л.
- Приправа для мяса - по вкусу
- Чеснок - 3-4 зубчика
- Сыр твердый - 100 г
Приготовление маринада. Соединить в сосуде оливковое масло, соль, перец, молотую паприку и выжать через пресс чеснок.
Свиной балык нарезать на сегменты, не дорезая до конца, делая таким образом "книжечку". Толщина каждого кусочка должна быть не больше 1 см.
Выложить мясо в форму и тщательно обмазать маринадом. Накрыть форму пищевой пленкой и убрать в холодильник на 2 часа.
Нарезать пластинками шампиньоны, помидор и сыр.
В каждую прорезь мяса поместить по одной пластинке гриба, ломтик помидора и кусочек сыра. Сверху присыпать мясной приправой. Плотно накрыть двойным слоем фольги.
Запекать мясо 1 час в предварительно разогретой до 190°С духовке, затем снизить температуру до 170°С и запекать еще полчаса. Готовое мясо оставить в выключенной духовке еще на 20-30 минут. Достать мясо, снять фольгу и можно подавать к столу.
Горбуша с картошкой в духовке
- Горбуша - 500 г
- Картофель - 4 шт.
- Лук - 2 шт.
- Помидоры - 2 шт.
- Твердый сыр - 100 г
- Сметана - 150 г
- Растительное масло - 20 г
- Соль, специи - по вкусу
- Зелень - по вкусу
Если горбуша замороженная, ее необходимо предварительно разморозить при комнатной температуре. Затем промыть рыбу, обсушить и нарезать на кусочки. Картофель очистить, помыть и нарезать кружками.
Дно и бока формы для запекания немного смазать растительным маслом и выложить нарезанный картофель, равномерно распределив. Посыпать картофель солью и специями.
На картофель выложить горбушу, нарезанную кусочками.
Лук очистить, нарезать кольцами. Разложить его по всей поверхности рыбы. Все равномерно залить сметаной. Посолить по вкусу и добавить специи для рыбы.
Помидоры помыть, нарезать кружочками и выложить по сметане. Верхним слоем посыпать сыром, натертым на крупной терке.
Накрыть все фольгой, подвернув края, чтобы по бокам все было закрыто. Отправить форму в предварительно разогретую до 180°С духовку примерно на 50-60 минут.
По истечению указанного времени снять фольгу. Попробовать картофель: если он готов, то можно доставать форму из духовки.
Салат с помидорами и маслинами
- Молодая капуста - 300 г
- Огурцы - 130 г
- Болгарский перец - 50 г
- Помидоры - 130 г
- Белый салатный лук (или лук-шалот) - 20 г
- Маслины - 0,25 ст.
- Чеснок - 1 зубчик
- Лимоны - 0,5 шт.
- Растительное масло - 30 г
- Соль - по вкусу
- Душистый перец - по вкусу
Все овощи помыть. Болгарский перец разрезать пополам и удалить плодоножки с семенами.
Капусту нашинковать тонкими полосками и поместить в салатник. Лук нарезать перьями или полукольцами. Добавить ее к капусте.
Болгарский перец нарезать тонкими полосками и отправить в салатник.
Огурец нарезать произвольно не слишком крупными кусочками и добавить в салатник. Если его кожура не горькая, то можно ее не срезать.
Помидоры нарезать произвольно, а маслины разрезать пополам.
Чеснок мелко нарубить ножом или пропустить его через пресс. Зелень нарезать мелко. Соединить чеснок и зелень с остальными ингредиентами в салатнике. Заправить растительным маслом, посолить по вкусу и выжать сок половины лимона. Посыпать салат душистым перцем.
Рулет из лаваша с красной рыбой
- Лаваш - 1 шт.
- Сыр плавленый сливочный - 180 г
- Филе лосося или семги (малосольное) - 200 г
- Зелень - по вкусу
- Лимонный сок - 0,5 ч. л.
Рыбу мелко нарезать. Добавить резаную зелень и сливочный сыр, перемешать. Добавить по желанию лимонный сок.
Распределить рыбу с сыром по всему лавашу.
Скатать рулет и завернуть в пленку, убрать в холодильник на 20 минут. Затем нарезать острым ножом и подавать к столу.
Пасха Царская заварная
- Творог - 1 кг
- Яйца - 5 шт.
- Сметана - 300 г
- Сахарный песок - 400 г
- Ванильный сахар - 10 г
- Орехи рубленые - 50 г (+ 3 ст. л. для посыпки)
- Изюм - 50 г
Миксером смешать яйца с творогом и сметаной.
Читайте такжеСочные котлеты с сыром: как приготовить вкусное блюдоОтправить варить на среднем огне, помешивая, пока смесь в первый раз булькнет (доводить до сильного кипения не нужно). Сразу снять с огня и поставить остужать.
Добавить сахар, ванильный сахар, орехи и изюм.
Разлить смесь по предварительно выложенным марлей формочкам, с которых жидкость сможет стекать. Форму положить в емкость, куда будет стекать сыворотка. Емкость время от времени нужно будет опорожнять. Вызревать Царская заварная пасха должна минимум 2 дня.
Перед подачей ее можно украсить орехами или кондитерской посыпкой.
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