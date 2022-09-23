По словам президента, в Изюме представители почти 20 дипломатических миссий воочию увидели, что оставили по себе российские оккупанты.

Мир будет иметь полную информацию по каждому преступлению России на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в видеообращении в конце 212-го дня войны.

"Очень важное мероприятие состоялось сегодня в Изюме на Харьковщине. Представители почти 20 дипломатических миссий государств Балтии и восточной Европы, Германии, Франции, Испании, Словении, Хорватии, Дании, Швеции, Швейцарии, Турции, посол ЕС – на собственные глаза увидели, что оставили по себе российские оккупанты. Разбитые дома, застенки, массовое захоронение", - сказал глава государства.

Видео дня

Зеленский подчеркнул, что"мир будет знать полную информацию о каждом преступлении России на временно оккупированных территориях".

Освобождение городов Украины от оккупантов - что известно

23 сентября первый заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Сергей Пантелеев сообщил, что процесс эксгумации близится к завершению, полицией было поднято с земли 427 тел украинцев, из которых 202 - это тела женщин, 189 тел мужчин, 5 - детей. Также в братской могиле в этом городе было обнаружено 21 тело украинских военнослужащих.

В начале сентября ВСУ осуществили успешное контрнаступление в Харьковской области, освободив почти все оккупированные территории области.

10 сентября ВСУ освободили от оккупантов изюм. Самопровозглашенный "мэр" изюма сбежал из города еще до начала взятия его силами ВСУ.

Во время временной оккупации в городе действовала тотальная система запугивания и террора местного населения. Там было обнаружено 7 кладбищ, где похоронены погибшие в результате российской агрессии гражданские и военные.

Потеря оккупантами контроля над изюмом считается крупнейшим поражением РФ после того, как весной от захватчиков была освобождена Киевская область.

23 сентября в Офисе генерального прокурора Украины заявили о завершении эксгумации тел на месте массового захоронения в Изюме Харьковской области - поднято с земли 447 тел.

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