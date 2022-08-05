Указ вступил в силу 4 августа 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выводе из состава Совета национальной безопасности и обороны бывших руководителей СБУ и Офиса генпрокурора.

Соответствующий документ опубликован на сайте президента.

Так, из состава Совета национальной безопасности и обороны были выведены Иван Баканов и Ирина Венедиктова.

В то же время в персональный состав Совета ввели нового генерального прокурора Андрея Костина и первого заместителя председателя Службы безопасности Украины Василия Малюка, который исполняет обязанности главы спецслужбы.

Указ вступил в силу 4 августа 2022 года.

Как писал УНИАН, 19 июля 2022 года Верховная Рада уволила Венедиктову с должности генпрокурора, вскоре Зеленский подписал указ об увольнении.

В тот же день парламентским большинством был уволен Иван Баканов с должности главы Службы безопасности.

Этому предшествовала публикация указов Зеленского об отстранении Баканова от исполнения обязанностей руководителя СБУ и от должности генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Зеленский объяснил это решение тем, что из-за большого количества предателей среди работников органов прокуратуры и СБУ, которые остались на оккупированной территории и работают на Россию, возникли вопросы к главам СБУ и генпрокурору.

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