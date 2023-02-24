В частности, Юрия Солода, Натальи Королевской и Олега Волошина.

Верховная Рада приняла решение о досрочном прекращении полномочий трех народных депутатов.

Сейчас осталось 405 нардепов, сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

"Парламент досрочно прекратил полномочия еще трех народных депутатов: Юрия Солода (325 голосов "за"), Натальи Королевской (332), Олега Волошина (330)", - отметил он.

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Прекращение полномочий депутатов от "ОПЗЖ"

Как сообщал УНИАН, 15 февраля в Верховную Раду Украины поступили заявления о сложении полномочий народных депутатов от Натальи Королевской и ее супруга Юрия Солода, которые были избраны в парламент от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".

22 февраля в парламент поступило заявление Олега Волошина от "ОПЗЖ" и подозреваемого в государственной измене, о сложении депутатских полномочий.

23 февраля Верховная Рада поддержала решение о прекращении полномочий народного депутата Александра Трухина и лишение народного депутата Гео Лероса права на участие в пленарных заседаниях.

Справка УНИАН. 13 января Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Указом президента Украины этих четырех членов "ОПЗЖ" лишен украинского гражданства.

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