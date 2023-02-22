Стефанчук уверяет, что парламент с рассмотрением заявления Волошина затягивать не будет.

В Верховную Раду поступило заявление Олега Волошина, избранного в парламент от ныне запрещенной партии "ОПЗЖ" и подозреваемого в государственной измене, о сложении депутатских полномочий.

"Заявление о сложении полномочий народного депутата Украины поступило в Верховную Раду Украины. Согласно Конституции Украины. С рассмотрением заявления украинский парламент затягивать не будет", - сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил в Facebook, обнародовав заявление Волошина от 26 января.

Дело Волошина - что известно

Нардеп Волошин, который накануне полномасштабного вторжения РФ сбежал из Украины в страну-агрессор, подозревается в госизмене.

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По данным следствия, депутат Верховной Рады IX созыва осуществлял помощь РФ и ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины. Он распространял высказывания, направленные на создание в обществе пророссийских настроений. Признавал правомерными и оправдывал создание на территории Украины самопровозглашенных так называемых "ЛНР/ДНР".

В Офисе генпрокурора отметили, что принимают меры для сообщения Волошину о подозрении в порядке, определенном действующим законодательством, избрания ему меры пресечения в виде содержания под стражей и ареста имущества.

Кроме того, депутат подозревается в нанесении умышленных легких телесных повреждений (ч. 1 ст. 125 УК) за избиение ветерана АТО летом 2020 года.

В то же время в Государственном бюро расследований отметили, что на протяжении последних лет Волошин во время выступлений с трибуны Верховной Рады, а также в многочисленных интервью и эфирах на телевидении распространял пропагандистские нарративы РФ и вел подрывную деятельность против Украины. Во время обыска в марте 2022 года у Волошина нашли среди прочего пистолет.

Справка УНИАН. 13 января Верховная Рада досрочно прекратила депутатские полномочия подозреваемых в государственной измене Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина. Указом президента Украины этих четырех членов запрещенной партии "ОПЗЖ" лишен украинского гражданства.

15 февраля стало известно, что в Верховную Раду поступили заявления о сложении полномочий народных депутатов от Натальи Королевской и ее мужа Юрия Солода, которые были избраны в парламент от ныне запрещенной партии "ОПЗЖ".

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