Из-за укрытия бывших чиновников от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось заочно.

В суд направили обвинительное заключение в отношении президента-беглеца Виктора Януковича бывшего заместителя министра юстиции Украины по захвату ими государственной власти в 2010 году. Об этом речь идет в сообщении на сайте Государственного бюро расследований.

Отмечается, что работники ГБР завершили досудебное расследование уголовного производства в июле 2022 года. Стороне защиты был предоставлен доступ к материалам досудебного расследования.

"Следствием установлено, что в сентябре - октябре 2010 года Виктор Янукович и заместитель министра юстиции Украины неконституционным способом вернули в действие Конституцию Украины от 28 июня 1996 года, что привело к незаконному увеличению властных полномочий бывшего президента Украины", - говорится в сообщении.

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В ГБР отметили, что в связи с длительным сокрытием бывших чиновников от органов следствия и суда, досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 1 ст. 109 и ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины осуществлялось по специальной (заочной) процедуре.

Узурпация власти Януковичем - главное

Как известно, осенью 2010 года Конституционный суд возобновил действие Основного закона в редакции 1996 года, признав нарушение процедуры внесения парламентом изменений в Конституцию от 8 декабря 2004 года. Таким образом полномочия на то время президента Януковича были существенно расширены.

В мае 2020 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии Януковича под стражу в рамках расследования уголовного производства по узурпации им власти.

В июне 2021 года Шевченковский райсуд Киева предоставил разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении Януковича в уголовном производстве по факту захвата государственной власти.

24 июня 2022 года в ГБР сообщили о завершении расследования в отношении Януковича и экс-заместителя министра юстиции Украины из-за захвата госвласти.

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