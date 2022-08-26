По словам президента Украины, лидеры государств успели обсудить все вопросы, которые имеют жизненно важное значение для защиты Украины и свободы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Джозефом Байденом "очень конструктивным, позитивным, довольно продолжительным и результативным".

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

"В целом наш разговор с президентом Байденом сегодня был очень конструктивным, позитивным, довольно продолжительным и результативным. Мы успели обсудить все вопросы, которые имеют жизненно важное значение для защиты Украины и свободы", - рассказал президент.

Он отметил, что во время разговора поблагодарил Байдену и всему народу Соединенных Штатов за оборонную помощь и за ощутимое лидерство в макрофинансовой поддержки Украины.

Зеленский напомнил, что 24 августа президент США согласовал пакет объемом 6 миллиардов долларов: три для оборонной помощи, три для финансовой через систему Всемирного банка.

"И особенно я поблагодарил за включение противовоздушной обороны в этот пакет. Мы действительно можем сделать так, что российский ракетный террор будет преодолен, когда Украина получит противовоздушные системы NASAMS", - сказал глава государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 августа, Зеленский и Байден обсудили "дальнейшие шаги Украины на пути к победе и важность привлечения России к ответственности за военные преступления".

Зеленский рассказал Байдену о масштабах разрушения жилья и инфраструктуры в Украине.

Президент Украины предложил своему американскому коллеге усилить двустороннюю координацию для решения неотложных вопросов по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Он проинформировал президента США о ситуации на Запорожской АЭС и глобальных рисках, которые она может повлечь.

Отмечается, что лидеры согласились с необходимостью возврата атомной электростанции под контроль Украины и обеспечения доступа к ней МАГАТЭ в соответствии с принятыми модальностей.

Также Зеленский и Байден обсудили усиление санкционного давления на государство-агрессора.

Вас также могут заинтересовать новости: