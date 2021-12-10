Союзниками Украины назвали Канаду, Литву, Польшу, Великобританию, США и Турцию.

Большинство украинцев считают Российскую Федерацию враждебной страной. Почти половина опрошенных назвали враждебной Беларусь.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в период с 6 по 8 декабря.

Согласно данным опроса, украинцы считают Беларусь враждебной страной в отношении Украины. В сравнении с прошлым годом количество таких респондентов выросло более чем вдвое - с 22% до 48%.

В то же время большинство опрошенных, а это 72%, считают РФ враждебной страной и только 12% - союзной.

Читайте такжеBloomberg узнало о "ярости" в НАТО из-за намерения Байдена пригласить на заседание РоссиюКрупнейшими союзниками Украины опрошенные считают Канаду, Литву, Польшу и Великобританию, а также США и Турцию. Несколько меньше считают союзниками Францию, Германию и Китай, последнюю считают скорее нейтральной страной.

За последний год ощутимо в лучшую сторону изменилось отношение украинцев к Турции и Великобритании и ухудшилось по отношению к Беларуси.

Опрос проведен 6-8 декабря 2021 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0.

Ситуация на границе Беларуси с Украиной

С конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов из кризисных регионов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций к Беларуси.

В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. В частности Литва, Латвия, Польша и Эстония обвинили власти Беларуси в использовании нелегальных мигрантов как оружия в гибридной войне против ЕС. Чтобы предотвратить наплыв нелегалов, балтийские государства и Польша значительно укрепили безопасность своих границ.

Читайте такжеВ ОП заявили, что Зеленский готов к прямым переговорам с ПутинымОсобенно напряженная ситуация на белорусско-польской границе наблюдалась в последние недели. Польские пограничники не впервые задерживают граждан Украины, которые помогают мигрантам.

Украина 23 ноября начала специальную пограничную операцию "Полесье" на границе с Беларусью с целью предотвращения миграционному кризису.

4 декабря в белорусском пограничном ведомстве заявили, что якобы во время учений украинский военный вертолет Ми-8 пересек границу и залетел на глубину до 1 км на территорию Беларуси.

В Госпогранслужбе Украины опровергли это заявление. В ведомстве подтвердили, что в рамках пограничной операции "Полесье" используется авиация, но заявили, что нарушений воздушного пространства Беларуси не было.

В Беларуси 5 декабря заявили, что вручили ноту протеста украинскому военному атташе. В это же день белорусские пограничники пригрозили Украине "крайне жесткими мерами" в случае нарушения государственной границы.

8 декабря Беларуси обвинили Украину в "недружественных отношениях" из-за якобы сосредоточение военных сил на украинско-белорусской границе и пригрозили возможным локальным конфликтом.

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Авторы: Леся Лещенко, Анастасия Горбачева