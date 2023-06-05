Сейчас есть три рабочие версии работы трибунала.

На данный момент создание спецтрибунала для российских оккупантов поддержали уже 38 государств, среди которых страны Европы, США, Канада, Австралия и другие.

"У нас есть понимание, чего мы хотим и как должна выглядеть модель трибунала. Если первые полгода нашего адвокатирования этой необходимости создания трибунала были многочисленные дискуссии, довольно скептические, то со второй половины 2022 года большая часть цивилизованного мира пришла к обобщенному выводу о том, что механизм нужен. То есть вопрос целесообразности создания механизма уже не стоит. Цивилизованный мир, в конце концов, все больше и больше подходил к выводу о том, что никаких переговоров с такими неадекватами быть не может. И миру действительно нужен эффективный механизм привлечения к ответственности за преступление агрессии", - рассказал"Радио Свобода"заместитель главы Офиса президента Андрей Смирнов.

По его словам, с осени 2022 года была создана координационная группа, в которую изначально входило около 20-ти государств, на сегодня – уже 38 стран.

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"И у нас на столе три рабочие версии, как должен работать трибунал", – отметил Смирнов.

Спецтрибунал для России - что известно

Как ранее сообщал УНИАН, в этом году Европарламент принял резолюцию о поддержке создания трибунала для привлечения захватчиков к ответственности за войну в Украине. ПАСЕ поддержала создание Спецтрибунала в Гааге.

Недавно Комитет по иностранным делам Палаты представителей США также поддержал проект резолюции по создание спецтрибунала для России.

Президент Владимир Зеленский во время своего выступления в Гааге заявил, что после победы мир сможет увидеть на скамье подсудимых российского президента Владимира Путина.

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