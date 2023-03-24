Там признали, что Украина достигла определенного успеха на пути противодействия коррупции.

Группа государств Совета Европы против коррупции (GRECO) признала прогресс Украины в предотвращении коррупции среди депутатов, судей и прокуроров.

Как пишет "Европейская правда", в соответствующем отчете оценивается прогресс, достигнутый в выполнении рекомендаций по предотвращению коррупции, которые были предоставлены Украине в 2017 году.

В GRECO пришли к выводу, что Киев достиг улучшений, выполнив удовлетворительно 15 из 31 рекомендации. Из остальных рекомендаций девять были частично выполнены, еще семь не были выполнены совсем.

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В отчете отмечается, что несмотря на военное положение, "Украина продолжила работу по имплементации рекомендаций GRECO". Там отметили, что основная работа еще впереди, но "своевременное представление Украиной информации в GRECO, а также достигнутый прогресс заслуживают высокой оценки".

GRECO пришла к выводу, что уровень выполнения рекомендаций больше не является "глобально неудовлетворительным", как это было после предыдущего отчета, опубликованного в апреле 2022 года.

Следующий отчет о мерах, принятых для воплощения невыполненных рекомендаций группа попросила Украину предоставить до 31 марта 2024 года.

Как отметило издание, таким образом сессия GRECO одобрила вычеркивание Украины из своего черного списка государств, где разрушается противодействие коррупции, или тех, где состояние противодействия коррупции является "глобально неудовлетворительным".

Борьба с коррупцией в Украине

О самом свежем примере разоблачения коррупционной схемы стало известно 2 февраля 2023 года. Тогда СБУ разоблачила и заблокировала масштабную коррупционную схему, которую организовало руководство Сумской ОВА. Чиновники присвоили государственные деньги, выделенные области для восстановления после войны.

Как прокомментировал военный эксперт, полковник запаса СБУ и эксперт по военной контрразведке Михаил Притула, коррупцию в Украине можно преодолеть за считанные месяцы. Однако для этого необходима политическая воля и изменение законодательства.

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