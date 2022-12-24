В ходе визита французский министр встретится с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню приедет в Украину 28 декабря с целью подтвердить неизменную поддержку Киева в войне против РФ.

Как сообщает издание Le Figaro, французский министр почтит память погибших украинских военных и проведет встречу со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Издание отмечает, что этот визит состоится через несколько дней после того, как президент страны Эммануэль Макрон подтвердил поставку Украине нового французского оружия. "Мы также работаем с министром обороны, чтобы в первом квартале снова доставить полезное оружие и боеприпасы, чтобы украинцы могли защищаться от бомбардировок", - сказал тогда Макрон.

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Напомним, речь идет о поставленных ракетных установках Crotale и анонсе поставок оружия в начале 2023 года.

Помощь Франции Украине

20 ноября глава минобороны Франции Себастьен Лекорню заявил, что Приж передаст ВСУ зенитные системы Crotale для защиты неба. Он также рассказал, что Киев уже получил две ракетные батареи Crotale.

29 ноября министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину доставлена РСЗО LRU из Франции.

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