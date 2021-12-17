Реформа под "Большое строительство". Как выглядят планы Кабмина принудительно отчуждать землю для строительства дорог

Кабмин подал в Раду законопроект, который предполагает принудительное отчуждение земельных участков и недвижимости на нем под строительство автодорог и прилегающей инфраструктуры. УНИАН разбирался, какие новшества уготованы украинцам.

Под "Большое строительство" правительство взялось за изменения действующего законодательства. По инициативе премьер-министра Дениса Шмыгаля, в Верховную Раду подан законопроект о принудительном отчуждении земельных участков у собственников, в случае необходимости использования этой земли для строительства автомобильных дорог общего пользования государственного значения и других, связанных с ним объектов дорожной инфраструктуры.

В пояснительной записке к документу говорится, что "действующий механизм принудительного отчуждения указанных объектов слишком длительный и, как следствие, недостаточно действенный в условиях необходимости строительства новых автодорог". Реализация же законопроекта, по мнению авторов, позволит не менее чем на треть сократить сроки решения таких споров. Они будут рассматриваться не на основании общего искового производства, а путем нового механизма.

Как правило, инициаторами судебных разбирательств об отчуждении земельных участков становятся их собственники. Зачастую, украинцы недовольны предлагаемыми суммами компенсаций. Кабмин предлагает решить эту проблему "быстро и качественно".

Отчуждение в "турборежиме"

Законопроект, предлагаемый правительством, вносит изменения в закон "Об отчуждении земельных участков, других расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в частной собственности, для общественных нужд или по общественной необходимости", а также в Кодекс административного судопроизводства. Поправки следующие:

Во-первых, подавать в суд иски о принудительном отчуждении земельного участка и других объектов, на нем размещенных, смогут органы исполнительной власти и местного самоуправления. Они же в соответствии с законом могут выкупать такие объекты для общественных нужд. При этом государственным органам не придется оплачивать судебные издержки – судебный сбор для них законопроектом исключен.

Во-вторых, если согласие собственника не получено, то подать иск следует в течение месяца. Также в течение месяца суд должен решить такое административное дело по правилам упрощенного искового производства.

В-третьих, апелляционной инстанцией в таких делах, по задумке законодателей, будет Верховный Суд. Он должен будет рассмотреть спор в двухмесячный срок со дня поступления жалобы. При этом, по результатам разбирательства, суд не сможет возвращать дело на новое рассмотрение. Решения Верховного Суда вступают в силу с момента их принятия и не могут быть обжалованы.

В-четвертых, если участники процесса были "надлежащим образом" уведомлены о дате судебного разбирательства, но не явились на судебное заседание, это не станет препятствием для вынесения судебного решения.

И еще очень важный момент - процедуры, связанные с принудительным отчуждением объектов недвижимого имущества, начатых до введения в действие предлагаемого законопроекта, завершатся по "старым" правилам.

Если законопроект будет принят, в течение шести месяцев Кабмин должен будет разработать все необходимые подзаконные нормативно-правовые акты.

Оценка юристов

Управляющий партнер ЮК Winner Игорь Ясько обращает внимание, что и сейчас в Украине действует закон об отчуждении земельных участков и недвижимости для общественных нужд. В нем выписан механизм выкупа частной собственности органами исполнительной власти и местного самоуправления. Список условий таких действий широкий - для строительства, капитального ремонта, реконструкции и обслуживания линейных объектов и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры (дорог, мостов, эстакад, нефте-, газо- и водопроводов, линий электропередач, связи, аэропортов, морских портов, нефтяных и газовых терминалов, электростанций и объектов, необходимых для их эксплуатации). Но, несмотря на это, Кабмин предлагает особый механизм принудительного отчуждения земельных участков исключительно для строительства автодорог. Более того, в законопроекте выписаны и особенности судопроизводства по таким делам.

"А это фактически означает, что после принятия законопроекта гражданам Украины нужно быть готовыми к предложению отчуждения земельных участков органами исполнительной власти или местного самоуправления, а в случае несогласия относительно выкупа - к отстаиванию своих интересов в судебном порядке, причем в сжатые сроки", - отметил Ясько.

Адвокат адвокатского бюро "ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова обращает внимание на риски новаций, предлагаемых правительством.

Во-первых, упразднение уплаты судебного сбора органами исполнительной власти и местного самоуправления, по мнению эксперта, может привести к массовой подаче исков, в том числе, необоснованных.

Во-вторых, сжатые сроки рассмотрения таких дел в судах, даже при отсутствии одной из сторон, ограничивает права граждан. Юрист подчеркивает, что они будут вынуждены в ускоренном режиме найти адвокатов с соответствующей специализацией. А у тех, в свою очередь, будет недостаточно времени для подготовки обоснованных возражений на иск.

Кроме того, предложенными Кабмином изменениями устанавливается, что в решении административного суда об удовлетворении иска должна указываться масса информации об объекте принудительного отчуждения, условия предварительного полного возмещения стоимости земельного участка, других объектов недвижимого имущества, на нем размещенных, убытков, причиненных собственнику вследствие принудительного отчуждения, их размер, определенный в соответствии с законом, а также срок, в течение которого собственник должен освободить земельный участок и другие объекты недвижимого имущества, размещенные на нем, источник финансирования расходов, связанных с принудительным отчуждением… Но совершенно не говорится о том, по истечению какого времени должны начаться работы по строительству автодорог и прочей инфраструктуры, и в какой срок определяется потребность в использовании земельного участка (а если она отпала, то когда он должен быть возвращен предыдущему владельцу).

"Все перечисленное может свидетельствовать о том, что целью законопроекта на самом деле является обеспечение максимально быстрого отчуждения "интересных" земельных участков граждан в пользу круга лиц с определенными возможностями. На мой взгляд, принятие данного закона может привести к увеличению количества обращений в Европейский суд по правам человека относительно нарушения ст. 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод (право на эффективную юридическую защиту), а также ст. 6 Конвенции (право на справедливый суд) и ст. 1 Первого протокола (защита права собственности)", - подчеркнула Семенова.

Видимо, поэтому правительство не выносило документ для публичного обсуждения и консультаций. Сейчас проект закона о принудительном отчуждении земельных участков находится на рассмотрении профильного парламентского комитета. Хочется верить, что документ будет отклонен и не станет для украинцев сюрпризом, принятым в "турборежиме".

Нана Черная

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