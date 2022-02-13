Также в разговоре затрагивалась тема так называемых "гарантий безопасности России".

Президент России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор.

Об этом вечером в субботу, 12 февраля, сообщили их пресс-службы.

По официальным данным, говорили Путин и Лукашенко среди прочего и об Украине.

"Главы государств обсудили вопросы международных отношений, в том числе ситуацию вокруг Украины и график предстоящих встреч и переговоров", - отметили в пресс-службе Лукашенко.

В Кремле в свою очередь рассказали, что в разговоре затрагивалась тема так называемых "гарантий безопасности России".

"Рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России. Условлено о дальнейших личных контактах", - говорится в сообщении пресс-службы Путина.

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон провел более чем полуторачасовой разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Переговоры Макрона с Путиным по Украине состоялись уже второй раз за неделю. После разговора с Путиным Макрон переговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президенты США Джо Байден также провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. В разговоре он отметил, что Вашингтон готов как к дипломатическому взаимодействию с Кремлем, так и к другим сценариям развития событий.

Напомним, ранее Александр Лукашенко рассказывал о действиях Беларуси в случае "войны против Донбасса". По его словам, белорусская армия будет действовать так же, как российская.

Что известно о "гарантиях безопасности России"

17 декабря 2021 года, МИД РФ обнародовал проект договора между РФ и США о "гарантиях безопасности" и проект соглашения о мерах по обеспечению безопасности России и государств-членов НАТО.

В частности, Россия предложила НАТО отказаться от принятия Украины, а также "от любой военной деятельности на территории Украины". Кроме того, РФ предлагала США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

26 января американский посол Джон Салливан передал МИД РФ письменный ответ на предложение Москвы о "гарантиях безопасности".

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