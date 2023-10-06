Зузана Чапутова считает, что безопасность Словакии зависит от украинской армии.

Президент Словакии Зузана Чапутова поддерживает идею оказывать Украине военную помощь.

"Я уважаю результаты парламентских выборов и негативную позицию партии, которая ведет коалиционные переговоры. Но любая словацкая администрация должна понимать, что военная помощь так же касается безопасности Украины, как и безопасности Словакии", - написала Чапутова в X.

Добавим, что Братислава одобряла ранее передачу Киеву систем ПВО.

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Напомним, что накануне пресса информировала о том, что Зузана Чапутова против того, чтобы ее страна присылала Украине дополнительную военную помощь, поскольку партии, выигравшие парламентские выборы, отказываются от такой перспективы.

Впоследствии ее советник Яна Кобзова пояснила, что Чапутова считает, что если новая помощь украинцам будет одобрена нынешним правительством, которое уходит в отставку, то возникнет "рискованный прецедент для смены власти после любых предстоящих выборов".

1 октября в Словакии на парламентских выборах одержала победу партия Smer-SD, лидер которой Роберто Фицо обещал, что Братислава не будет оказывать военную помощь Киеву.

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