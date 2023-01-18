Эксперт предполагает, что Иран, среди прочего, хочет получить от России какие-то ядерные технологии.

Власти Ирана не спешат передавать России баллистические ракеты, которые страна-агрессор использует в войне против Украины. Военно-политический эксперт Юрий Федоров считает, что прежде всего это связано с давлением Запада.

"Да, действительно, и США, и, как я понимаю, Саудовская Аравия, я думаю, что и в Израиле были осуществлены некоторые шаги, направленные на недопущение такой передачи баллистических ракет. Но это действительно может увеличить боевой потенциал России, предназначенный для уничтожения жилых кварталов, инфраструктуры в Украине. Так вот, оказывается сильное давление на Иран, это первое", – заявил он эфире телеканала FREEДОМ.

По словам Федорова, этому может быть еще одно объяснение – торги с РФ. Возможно, Иран хочет получить от России в результате этого обмена какие-то ядерные технологии.

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"Иранцы в целом – это люди крайне прагматичные, и они вовсе не собираются жертвовать своими интересами, а интересы у них связаны не только с Россией, но и с целым рядом других регионов, других стран. И это сдерживает. Кроме того, действительно, современные самолеты Тегерану очень нужны, но еще более нужны ракетные технологии и производство, прежде всего ракетных двигателей. Второе – нужны ядерные технологии, есть целый ряд проблем, которые иранцы не могут решить, связанные с созданием не только разделяемых материалов оружейного качества – это одна проблема. А другой спектр проблем заключается в создании самой конструкции ядерного взрывного устройства, где большую роль играет и точная механика, и целый ряд чисто таких научно-инженерных решений, которые иранцам пока непонятны. Я думаю, что торг идет по этому вопросу", – отметил эксперт.

Сотрудничество Ирана и России

Иран поставляет России дроны-камикадзе, которые страна-агрессор использует для ударов по Украине. Кроме того, страны договорились о производстве беспилотников непосредственно на территории РФ.

Заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал заявили, что Россия продолжает просить Иран и Северную Корею о помощи с ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Отмечается, что Иран, передавший РФ значительные партии дронов-камикадзе, которые использовались для террора против украинского населения, ждет поставки российских истребителей.

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