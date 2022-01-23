Командующего ВМС Германии Кая-Ахима Шенбаха внесли в базу "Миротворец" после его высказываний по Украине.
Об этом свидетельствуют данные сайта "Миротворец".
Отмечается, что он попал в базу за "участие в актах гуманитарной агрессии против Украины", а также за "участие в попытках легализации оккупации Крыма российскими захватчиками".
Скандальное заявление командующего ВМС Германии: что этому предшествовало
Как сообщал УНИАН, вечером 22 января 56-летний Командующий ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах подал в отставку после скандала, вызванного его заявлениями.
Во время своего визита в Индию командующий ВМС ФРГ Шенбах среди прочего сказал, что Украина никогда не вернет оккупированный Россией Крым.
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В Министерстве иностранных дел Украины потребовали от правительства Германии публичного опровержения высказываний командующего ВМС.
По этому поводу посла ФРГ вызвали в украинский МИД.
Впоследствии Шенбах заявил, что его несогласованные заявления относительно Крыма и расширения НАТО на восток являются его собственным мнением, а не официальной позицией федерального правительства.