Журналисты спросили Бойко напрямую в сообщениях, что именно он и его соратники сейчас делают для противодействия российской агрессии.

Бывшего главу "Оппозиционной платформы – За жизнь" (партии-лидера по количеству коллаборантов; ныне запрещенной) Юрия Бойко заметили в Карловых Варах в Чехии.

Об этом сообщают проект "Схемы".

Расследователи сфотографировали политика на одной из улиц города во время прогулки 25 августа.

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Его пресс-секретарь ответил "Схемам", что Бойко "взял отпуск за свой счет с 22 по 29 августа", а в Карловых Варах находится на лечении.

Журналисты спросили Бойко напрямую в сообщениях, что именно он и его соратники сейчас делают для противодействия российской агрессии.

А также, чувствует ли Бойко личную политическую и моральную ответственность за многолетнее сеяние пророссийских и антизападных настроений в Украине, чем в конечном итоге воспользовался Путин для развязывания полномасштабной войны.

Эти вопросы Юрий Бойко в мессенджере WhatsApp прочитал, но оставил без ответа.

Война в Украине: актуальные данные

Россия по-прежнему сосредоточилась на захвате Донбасса. Как сообщил в пятницу вечером Генштаб, РФ провалила штурмы на Бахмутском направлении.. Неудачей закончилась и попытка оккупантов улучшить тактическое положение в направлении Невельского.

Институт изучения войны констатирует, что продвижение врага достигло кульминации: Россия не может развить тактические успехи в более широкие оперативные.

Запад склоняется, что российско-украинская война продлится минимум год, но уже "фактически зашла в тупик". В Лондоне считают, что речь идет о войне "на истощение".

Вместе с тем ВСУ все еще не могут пойти в контрнаступление из-за дефицита надлежащего вооружения, пояснил военный эксперт Олег Жданов. "Ситуация патовая – тот, кто первым сформирует резервы и перебросит их на передний край, тот и получит преимущество на поле боя", – отметил он.

ВСУ ликвидировали уже 46 250 оккупантов с начала полномасштабного вторжения РФ и тысячи единиц техники врага.

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