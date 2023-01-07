Осталось дождаться лишь официального указа правительства Италии.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в разговоре с дипломатическим советником премьера Италии Франческо Тало призвал Рим как можно быстрее передать Украине дополнительные средства противовоздушной обороны.

Как пишет газета La Repubblica, Салливан и Тало осудили агрессию России против Украины и подтвердили готовность передавать Киеву вооружение разного уровня. Системы ПВО помогут ВСУ защитить объекты критической инфраструктуры.

Источники La Repubblica заявили, что Вашингтон давил на Рим с целью скорейшей поставки Украине систем противовоздушной обороны, прежде всего комплекса SAMP/T итальянско-французского производства. Издание отметило, что на политическом уровне решение принято, осталось дождаться лишь официального указа правительства Италии.

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Военная поддержка Италии для Украины

Напомним, что ранее Сенат Италии подавляющим большинством голосов одобрил представленную правительством резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года. А премьер-министр Италии Джорджа Мелони пообещала, что Рим рассмотрит вопрос предоставления Украине систем противовоздушной обороны.

Также Италия передавала для ВСУ артиллерийское вооружение, в частности САУ М109L.

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