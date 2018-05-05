Вице-премьер Гройсман: Наша зависимость от российского газа будет все меньше, а вот санкции против РФ – будут действовать все сильнее и сильнее

Наиболее обсуждаемый (как альтернатива Яценюку) политическим истеблишментом кандидат, в качестве президентского протеже, на премьерскую должность – в публичной плоскости не устает отрицать наличие у самого себя премьерских амбиций.

Однако, на не очень-то длинной скамье президентской кадрового резерва Гройсман – одна из ключевых фигур. В свое время блестящая политическая карьера нынешнего вице-премьера начиналась на родине действующего президента Украины, в Виннице. С подачи того же Порошенко Гройсман и сменил, после победы Революции Достоинства, место работы и прописку – перебрался из мэрского кресла в родном городе на Печерские холмы. Именно его называли в качестве наиболее вероятной замены Яценюку после летнего демарша Арсения Петровича. К слову, после подачи Яценюком заявления об отставке в июле (так и не рассмотренного Верховной Радой), Гройсман, по решению, принятому на заседании Кабмина, провел какое-то время в статусе и.о. премьера.

Скорее всего, после выборов – если Яценюку не удастся договорится с Порошенко о совместной работе – именно Гройсмана Банковая будет продвигать на должность руководителя правительства. Пока что, в роли вице-премьера, он, по словам источников УНИАН в Кабмине, неплохо справляется с приданием инициативам Администрации Президента статусов решений правительства или правительственных законопроектов.

В 2002-м, в 24 года, Гройсман стал самым молодым депутатом горсовета, а через 4 года – в 2006-ом – победил на выборах мэра Винницы. Избиратели поверили в молодого и энергичного кандидата и, по всей видимости, не прогадали: во всяком случае, спустя 4 года работы Гройсмана мэром его популярность выросла беспрецедентно: на выборах в 2010 году он был переизбран с поддержкой в 77,8 % голосов. Успехи в родном городе и стали поводом доверить Гройсману одну из ключевых реформ – в сфере региональной политики и децентрализации.

Блок Порошенко, по данным опросов, побеждает на парламентских выборах с большим отрывом от конкурентов. Вопрос очевидный: рассчитываете ли вы занять пост премьер-министра в случае, если после выборов ваша кандидатура будет предложена коалицией и поддержана Радой?

Хотите честно: меня абсолютно не беспокоит, где буду я. Меня интересует только одно – в какой Украине я буду жить. Сегодня есть президент, есть премьер, они нормально взаимодействуют и работают. А я занимаю позицию вице-премьера, занимаюсь региональной политикой, децентрализацией, реформой местного самоуправления. Для меня это интересно. Я считаю эти реформы ключевыми. Очень хочу появления большинства в парламенте, которое примет реформу, очень хочу, чтобы она была успешной по всей стране и готов этим заниматься с утра до ночи.

Тем не менее, на выборы вы идете по списку Блока Порошенко. В случае формирования парламентского большинства пропрезидентской политсилой для вас открываются неплохие карьерные перспективы.

Я иду в команде Порошенко по нескольким причинам. Во-первых, мы избрали президента абсолютным большинством. Глава государства является проевропейским, профессиональным и, что немаловажно, - он хочет изменить страну. Я считаю, что долг всех нормальных людей – объединиться и поддержать его. Я для себя это решение принял. На сегодня президенту нужен инструмент принятия решений, то есть, парламент. Без парламента не будет никаких реформ. Я убежден в том, что если мы поддержали президента, мы должны поддержать и его политическую силу, чтобы он создал большинство и все его инициативы были приняты. Только тогда изменения произойдут быстро.

Президент и парламент уже были одним целым во времена Януковича. И мы знаем, к чему это привело…

Приведу другой пример из собственного опыта: в 2010 году я баллотировался на второй срок на пост мэра Винницы. По опросам я набирал более 70% голосов. Понимал, что выиграю выборы, но для меня важны были – эффективные решения, а для этого нужна была поддержка горсовета. Поэтому перед выборами я обратился к избирателям с таким посылом: если вы хотите проголосовать за меня, тогда голосуйте и за мою команду, которая идет в горсовет. Если же вы хотите голосовать за другую команду в мэрию, то лучше не голосуйте и за меня, так как без поддержки горсовета я буду самым большим разочарованием в вашей жизни. Тогда люди мне поверили, благодаря чему с 2010 по 2014 год, пока я был мэром, мы сделали очень много: создавали новое производство, строили садики, открывали диагностические центры, прозрачные офисы, создавали систему начисления пенсий, субсидий, электронного управления городом и т.д. То же самое касается президента и парламента. Они должны быть одним целым.

О ДЕФИЦИТЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ОТОПИТЕЛЬНОМ СЕЗОНЕ И ПЕРЕСЕЛЕНЦАХ ИЗ ЗОНЫ АТО

Давайте к жизненным вопросам. Как обстоит ситуация с подготовкой к отопительному сезону?

В этом вопросе есть 2 составляющих. Первая – техническая. В этом плане все готово. Вторая – топливная. На сегодняшний день дефицит газа составляет 5 млрд кубометров. По углю следующая история: наш уголь, который необходим для определенных станций, сегодня находится на оккупированных территориях. Из-за этого у нас дефицит по углю – 5 миллионов тонн. Поэтому Минтопэнерго даны четкие поручения по обеспечению замещения газа мазутом, а также по поставке угля с других территорий для поддержания ситуации в энергетике. Кроме того, кризисным энергетическим штабом разрабатываются сценарии управления энергосистемой в условиях дефицита энергоресурсов.

Штаб разрабатывает сценарии чрезвычайных ситуаций в отопительный сезон?

Да, и в этом нам помогают зарубежные эксперты, в том числе, американцы и канадцы – специалисты, которые уже это проходили и знают, что делать в таких ситуациях. Поэтому мы совместно проводим обучение, тренировки, утверждаем планы, проверяем их действенность и так далее.

Безусловно, нужно думать о том, чтобы экономить газ. Мы должны экономить везде, где можем это делать. В том числе, в виду этого, было принято решение начинать отопительный сезон позже. Но моя позиция в данном вопросе такова: если погода будет холодной, каждая территория должна самостоятельно принять решение о начале отопительного сезона.

Фактически – это все мероприятия, которые мы сегодня можем провести. Что-то большее сделать в данной ситуации нереально.

В последние несколько недель по всей стране наблюдались веерные отключения электроэнергии. Будут ли они зимой, в частности, в период сильных морозов?

Я считаю, что Минтопэнерго имеет все возможности для того, чтобы компенсировать недостачу угля и не допускать веерных отключений. Во всяком случае, мое требование к министерству именно такое, и оно – выполнимо. У них есть время, чтобы решить этот вопрос. И здесь все зависит от их скоординированных действий. А мы, в свою очередь, будем отслеживать эти действия.

Относительно угля была информация о подписании соглашения о его поставках из России. Российский уголь уже начал поступать в Украину?

У меня нет такой информации. Есть контракты с Южной Африкой. Законтрактовано по 250 тыс. тонн в месяц и они уже на подходе. Точной информации по цене и срокам поставки у меня нет.

Несколько недель назад стало известно о предварительной договоренности с РФ о возобновлении поставок газа в Украину. И все, якобы, соответствует ранее выдвигаемым требованиям Москвы. Значит ли это, что Украина и ЕС вынуждены были пойти на поводу у России?

Мне очень сложно комментировать, не являясь участником переговорного процесса. Думаю, когда будут достигнуты какие-то конкретные договоренности, их озвучат публично. Пока, насколько я понимаю, решений нет.

В РФ заявляли, что даже если поставки российского газа возобновятся, то Украина уже не успеет закачать нужные объемы на отопительный сезон в подземные хранилища. Это правда?

Исходя из возможностей нашей газотранспортной системы и оценок специалистов, мы успеем закачать необходимый газ, если вопрос о поставках решится в ближайшее время.

После того, как Украина начала наращивать реверс «голубого топлива» из ЕС, Россия сократила поставки газа в Европу. Ситуация выглядит как неприкрытый шантаж со стороны Кремля. Причем складывается впечатление, что он куда эффективнее всех введенных Западом санкций. Вы так не считаете?

То, что газ давно перестал быть энергоносителем, – правда. Сегодня он используется не для давления в трубах, а для политического нажима. А если говорить о санкциях, то они – не более чем реакция на военную агрессию. На то, что РФ не придерживается международного права, покушается на территориальную целостность страны и демократию в целом. Разумеется, цивилизованный мир на такие действия реагирует, поскольку это – фундаментальные ценности. Если ценности будут поддаваться ревизии, то будут подорваны мировые устои в целом. На сегодняшний день Украина делает все, чтобы диверсифицировать поставки газа. Данный вопрос актуален и находится на контроле президента и премьер-министра. А в перспективе наша зависимость от российского газа будет все меньше и меньше, а вот санкции, которые вводятся против РФ сейчас – станут действовать все сильнее и сильнее.

И все же, что будет, если Украина не сможет договориться о поставках газа вовремя и закачать в ПХГ необходимые объемы «голубого топлива»?

Есть несколько вариантов. Первый – заменить недостающие объемы мазутом. Для этого у нас есть потенциал. Пусть для замены не всех 5 миллиардов кубов, но 2 миллиардов кубометров газа – есть. Также рассматривается вариант ограничения потребления газа, если в этом будет необходимость.

Кому планируете ограничивать поставки газа, в первую очередь?

Это точно не будет население и социальная сфера. Будем ограничивать промышленность.

Нет ли опасений, что в таком случае промышленность не доживет до весны?

Если правильно подойти к ограничению потребления – нет. Сейчас мы для каждой области снизили лимиты потребления газа на 30% по сравнению с прошлым годом. В каждой области при правильном распределении и четком контроле можно с минимальными потерями в эти лимиты вложиться. Более того, в Минэкономразвития разрабатывают первую, вторую и третью очереди потребителей, которые могут быть ограничены в потреблении с наименьшими потерями для экономики. Поэтому мы не думаем, что ограничение может привести к серьезным потерям в экономической сфере. Ведь мы понимаем, что продукцию нужно выпускать, а людям – работать и получать зарплату, поэтому бездумно отключать промышленность не будем.

Не планируется ли снижение температуры в жилых домах в целях экономии газа? Кто будет принимать решение – правительство или местная власть?

Температурные графики могут пересматривать местные власти. Мы не планируем каких-либо централизованных снижений. Когда снижали лимиты использования газа на 30% во всех регионах, мы исходили из того объема газа, который у нас есть. Поймите, что даже в условиях дефицита энергоресурсов энергосистема каждого города позволяет что-то оптимизировать. И мне кажется, что на местах специалисты лучше знают, что и в какой период им необходимо сделать. Добиваться экономии можно разными методами, в том числе, техническими. На сегодняшний день коммунальная теплоэнергетика вкладывается в установленные лимиты. Вкладывается и промышленность. Надо и дальше удерживать потребление в этих пределах.

Из-за российской агрессии на востоке страны многие граждане этого региона остались без крыши над головой, еще большее количество вынуждено жить в полуразрушенных домах. На какую помощь от государства могут рассчитывать эти люди, в частности, в условиях наступления холодов?

Недавно Кабмин утвердил механизм компенсаций аренды жилья на каждого гражданина, который временно переехал из зоны АТО. Компенсация составляет для нетрудосопособных 884 гривны в месяц, для трудоспособных – 442 гривны. Считаю, что этот механизм намного эффективнее строительства нового жилья или реконструкции поврежденного по нескольким причинам. Во-первых, строительство занимает время, которого у людей без крыши над головой попросту нет. Во-вторых, при выделении средств под эти цели возникает много возможностей для злоупотреблений. А компенсация позволит людям арендовать жилье там, где есть работа и социальная инфраструктура, необходимая для жизни. Однако восстановительные работы ведутся и на освобожденных территориях. Данный вопрос находится в ведении местных властей, а мы со своей стороны, чем можем – тем и помогаем. В частности, я предложил правительству рассмотреть вопрос компенсации за потерю жилья в зоне АТО.

Какой может быть эта компенсация?

Мы внесли предложение, и по сумме в том числе. Но я не хочу пока о ней говорить. Предложения находятся на рассмотрении в соответствующих министерствах и ведомствах, так как Минрегион и даже Кабмин в целом не принимают решение без Министерства финансов, которое должно все рассчитать и взвесить возможности бюджета.

На прошлой неделе в Украину поступил гуманитарный груз из Германии. В числе прочего прибыли сборные дома для переселенцев…

Они будут играть роль временного жилья – до 1 месяца, пока им будут подыскивать постоянное место жительства. Городки из этих домов будут размещены в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях. В них смогут разместиться около 4 тысяч переселенцев.

О ТАРИФАХ НА ЖИЛКОМУСЛУГИ, РЕФОРМЕ КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЫ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ

Одним из условий соглашения Украины с МВФ было поэтапное повышение тарифов на газ для населения: на 40% в текущем году и по 20% в последующие 3 года. Однако недавно вы заявили, что не видите возможности в столь сложное для страны время снова повышать тарифы для населения. Значит ли это, что правительство будет настаивать на пересмотре соглашения с МВФ в вопросе повышения тарифов?

Нет. Это значит, что механизмы социальной защиты должны быть эффективными – если тарифы повышаются, то люди должны иметь возможность их оплатить. Мои слова говорят лишь о том, что сегодня я оснований для повышения не вижу.

То есть, тарифы будут и дальше повышаться, согласно договоренностям с МВФ, но при этом правительство будет вводить или повышать субсидии, чтобы повышение не так сильно ощущалось населением?

Безусловно. Когда мы повысили тарифы текущим летом, то сразу же ввели и компенсации. Минрегион инициировал расширение числа получателей субсидий, а также пересмотр норм потребления жилкоммуслуг и нормы площади жилья на человека. Законодательство изменилось, и я призываю всех украинцев проверить свое право на получение субсидии.

Тогда вопрос по компенсациям. По последним данным, за ними обратились лишь 4 тысячи человек, хотя правительство, повышая тарифы, обещало предоставить льготы по уплате жилкоммуслуг каждой третьей украинской семье…

Я не могу это комментировать, так как это инициатива Министерства социальной политики. Я могу комментировать только то, к чему имею отношение непосредственно, то есть, относительно системы предоставления субсидий. Раньше нетрудоспособный человек платил не более 10% от совокупного дохода, а трудоспособный – не более 15%. Однако при этом норма жилья на человека была занижена. А это означало, что человек, проживающий на площади немного большей, чем установленная норма, уже не мог получить субсидию. Это было несправедливо, поэтому мы увеличили норму жилья на человека. Также ввели новую формулу расчета субсидий, при которой плата за коммуналку будет варьироваться от 6,7% до 15,8% от совокупного дохода граждан. В данной системе есть некая социальная справедливость – чем меньше зарабатывает человек, тем меньше он платит. К примеру, если пенсионер получает в месяц 1 тысячу гривен и платил за коммуналку 100 грн, то после изменения формулы расчета он будет платить 66 грн. Поверьте, для человека, который получает 1 тысячу в месяц, 33 грн – деньги.

В прошлом году субсидии были начислены 1,74 млн семей. Насколько увеличится количество получателей госпомощи?

Думаю, что в 2014-2015 сезон эта цифра увеличится вдвое.

Но ведь затраты на эти субсидии существенно увеличатся, а по бюджету – и так дефицит.

Скажу так: ресурса, который предусмотрен бюджетом на компенсации и субсидии, хватит. Цифру я точную не скажу, но ее достаточно, чтобы людям компенсировать потери от роста тарифов.

Само ценообразование тарифов вызывает множество вопросов…

Ценообразование и у меня вызывает множество вопросов. Поэтому сейчас произошли изменения в комиссиях, отвечающих за тарифы. Президент реорганизовал нацкомиссии по энергетике и коммунальным услугам в единую структуру, перед которой была поставлена четкая задача: прозрачные и понятные тарифы для населения. Сейчас комиссия этим занимается.

В какой срок комиссия должна закончить эту работу?

Чем быстрее, тем лучше. Думаю, в ближайшие месяцы это произойдет. Задача непростая. Комиссия должна четко разобраться с формулой формирования цены, с тем, насколько она справедлива, что можно включать в тариф, а что нет. В конце концов, каждый человек должен иметь возможность видеть всю цепочку ценообразования в интернете.

Еще одной огромной проблемой в Украине является коммунальная инфраструктура. Как правительство планирует проводить ее модернизацию?

К сожалению, и своему удивлению, придя в правительство, я обнаружил, что в стране нет ни одного стратегического плана развития важных отраслей – энергетики, газотранспортной системы, коммунального хозяйства. Не было даже плана замещения газа на случай чрезвычайных ситуаций. И сейчас эти планы нужно разрабатывать с нуля по каждой области. С учетом энергетической системы страны, стратегии развития энергетики и развития каждого отдельного региона. На сегодняшний день самое слабое место нашего коммунального хозяйства – сети. Поэтому должен быть четкий комплексный план их модернизации…

То есть, его в настоящий нет? Но ведь предыдущие власти из года в год выделяли миллиарды гривен на программы по модернизации сферы ЖКХ…

Все реформы ЖКХ сводились к тому, чтобы создать программу реформирования отрасли. На этом реальная работа заканчивалась. Задача заключалась в том, чтобы под эту программу подтянуть миллиарды, а потом делить их на уровне министерства. Когда политики говорили, сколько денег заложено в бюджет на эти цели, они говорили о том, кто больше украдет. На самом деле план реформы ЖКХ должен заключаться в демонополизации и децентрализации данной сферы.

Децентрализация вообще является одной из главных реформ правительства. Что конкретно она предусматривает?

Удовлетворение требований Майдана и миллионов людей, которые живут в Украине. Не мешать им жить – главная задача государства.

А конкретнее, какие полномочия и функции должны получить местные власти, что государство не мешало нам жить?

Они должны получить все полномочия, которые могут, по принципу субсидиарности. Это – организационный и правовой принцип, согласно которому задачи должны решаться на самом низком, малом или удаленном от центра уровне. Условно говоря, если дошкольным образованием лучше всего будет управлять община, то им не должны управлять на уровне министерства. А если вопрос обороноспособности лучше всего будет решаться на уровне государства, то им не должны заниматься общины. Принцип субсидиарности позволяет правильно распределить полномочия. На базовом уровне общины – село, поселок, город – должны быть полномочия по управлению системами образования, медицины, жилищно-коммунального комплекса, экологии, архитектуры, инфраструктуры, транспорта, культуры и так далее. Все эти сферы должны быть в ведении местных властей, а государство должно только определять правила – какими будут стандарты обучения, экологии и других сфер.

Ну, и для этого нужны соответствующие ресурсы…

Нужно сделать так, чтобы финансовой основой местного бюджета были собственные средства территорий, а не государственные деньги. Чтобы часть налогов оставалась на местах. А функция государства должна заключаться в том, чтоб проследить за открытостью и целевым использованием этих средств. Поэтому первое, что предусматривает децентрализация, – полномочия в рамках потребностей населения. Второе – финансы.

Каким образом будут формироваться финансы?

Мы намерены отдать в регионы часть подоходного налога с граждан и единого налога. Также местные власти получат право устанавливать размер налога на недвижимость и акцизного сбора по алкоголю и табаку. Таким образом, местные власти будут иметь возможность пополнять бюджет, и, в то же время, контролировать продажу спиртных и табачных изделий. При таком распределении полномочий и финансов мы создаем систему, в которой каждый уровень власти (община, район, область и государство) получает свою компетенцию и свою мотивацию для развития.

Так что же мешает внедрить эту реформу?

В парламент уже поданы все 7 законопроектов, необходимых для ее проведения, однако эти проекты не находят поддержки у нынешнего состава Верховной Рады (Гройсман должен был представлять эти 7 законопроектов в Верховной Раде 14 октября, для чего специально прибыл в парламент. Однако, из-за драки, спровоцированной провокаторами перед входом в ВР, депутаты попросту сбежали, и рассмотрение проектов не состоялось, – УНИАН). Но для нас принципиально, чтобы эти законы начали работать с 1 января 2015 года и новый парламент должен это реализовать. Затем президент внесет предложения об изменениях в Конституцию по ликвидации госадминистраций на уровне районов и областей. Ведь мы хотим, чтобы там работала избранная людьми власть. А за законностью действий этой власти со стороны государства будут следить префекты.

О СБИТОМ МАЛАЙЗИЙСКОМ «БОИНГЕ»

После того, как над Донбассом был сбит малазийский «Боинг», вас назначели главой госкомиссии по расследованию авиакатастрофы. В чем заключались ваши задачи и с какими трудностями пришлось столкнуться в процессе их решения?

Если честно, я тогда в ходе экстренного заседания Кабинета министров даже не понимал, что произошло. Позже понял, что произошла беда, что в небе нашей страны террористы сбили самолет и погибли невинные люди. Нашей задачей было обеспечить вход на территорию и провести спасательную операцию. Мы вошли на территорию посредством МЧС. К сожалению, выяснилось, что выживших нет… Следующей задачей было забрать тела и провести расследование произошедшего, что также сделать было непросто. Эти нелюди (сепаратисты, контролировавшие территорию, на которую упали останки жертв и обломки самолета, - УНИАН) не давали МЧСникам забрать тела и держали их просто под солнцем, хотя рефрижераторы были готовы.

Каким образом проходили переговоры о передаче тел погибших, кто их вел с украинской стороны, с кем договаривались – с РФ или представителями боевиков?

Я отвечу только следующее: тела забрать удалось. И все. И еще – это было очень тяжело. И не только забрать, но и переживать эту трагедию.

Сможет ли наша страна доказать, что самолет сбили террористы – в случае судебных исков к Украине?

Мы знаем, что мы не виновны, и знаем, кто виновен. Ни у кого нет сомнений в том, кто это. Думаю, тот факт, что боевики не допускают группу расследования на территорию, не дают его закончить, свидетельствует о многом. Если иски к Украине будут, мы все сделаем для того, чтобы в ходе судебных разбирательств виновные понесли наказание и были привлечены к ответственности.

Виктор Нагорский