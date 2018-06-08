Украинский интерес. Газовое танго втроем, заокеанский Яценюк и гоблинизация Крыма

Российско-украинские переговоры о возобновлении поставок газа при посредничестве еврокомиссара по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера, для которого успех может стать удачным «дембельским аккордом», прошли в Берлине. Эттингер четко блюдет европейские интересы, поскольку странам ЕС неприятны даже воспоминания о холодном январе 2009-го. Стороны максимально приблизились к тому, чтобы с октября текущего года возобновить поставки «голубого золота» Украине. Заметной проблемой остается правильное толкование суммы в 3,1 миллиарда долларов, выделенной МВФ в качестве кредита, которую Киев должен заплатить. Украинские представители подчеркивают, что не собираются отзывать иск из Стокгольмского арбитража. «Газпром» рассчитывает продать порядка 5 миллиардов кубометров газа, при этом прилагая максимум усилий для перекрытия реверса энергоресурсов из стран Центральной Европы в Украину. В любом случае «газовое танго втроем» закончится не скоро.

Интересно, что Владимир Путин не скрывает своего желания добиться пересмотра Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, на что у России нет и не может быть никаких формальных прав. Российский президент отправил письма с призывом внести серьезные изменения и Петру Порошенко, и президенту Еврокомиссии Жозе Мануэлю Баррозу. Хотя и Киев, и Брюссель отвечают вежливым отказом на инициативы властелина Кремля, но эпистолярный этап во взаимоотношениях - не конец истории, ведь вступление в силу в полном объеме СА отложено до 31 декабря 2015 года, а Путин не относится к категории политиков, умеющих признавать свое поражение.

Барак Обама с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН пообещал и дальше поддерживать Украину, не конкретизировав формы и методы поддержки. Ситуация, откровенно говоря, привычная, за что президенту-демократу еще не раз достанется на орехи от конкурентов-республиканцев. Осталось дождаться полного доминирования республиканцев в Конгрессе, чтобы всерьез надеяться на конкретизацию внешнеполитической помощи США.

Логично, что за океаном был тепло принят украинский премьер Арсений Яценюк, который, как и полагается лидеру «Народного фронта», отличился жесткой риторикой в отношении России, заметно диссонирующей с публичными заявлениями Петра Порошенко. Обсуждение дороговизны гостиницы, в которой в Нью-Йорке остановился Яценюк – свидетельство того, что в России многим не понравились его жесткие заявления и теплый американский прием.



Хотя позиции президента и премьера в публичной сфере зачастую выглядят по-разному, им сегодня необходимо действовать согласованно, поскольку только консолидация власти является залогом эффективного осуществления преобразований в Украине. Сегодня на повестке дня развития нашей страны – поиск инструментов реальных изменений в масштабах страны, понятных большинству сограждан. В противном случае процесс «мусорной люстрации» может стать только прелюдией к более серьезным потрясениям.

Происходящее сегодня в Крыму является прекрасно иллюстрацией государственной политики России в отношении «благоприсоединенной» (читай – оккупированной) территории Крыма. Так называемый крымский премьер Сергей Аксенов заявил, что Меджлиса крымскотатарского народа не существует, причем сделал этот выпад накануне обсуждения проблем коренных народов в ООН. Показная гоблинизация политики вряд ли возможна без отмашки Кремля. Поэтому украинским политикам следует внимательно изучать заявления Аксенова, чтобы понимать, что их ожидает в случае поражения в схватке за суверенитет Украины.

Евгений МАГДА