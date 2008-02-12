Сегодня социалисты будут пикетировать Лукьяновский следственный изолятор

12 февраля в 10:00 около 200 социалистов будут пикетировать Лукьяновский СИЗО №13 «против политических репрессий в поддержку Николая РУДЬКОВСКОГО».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Социалистической партии Украины.

Как сообщал УНИАН, вчера, 11 февраля, судья Печерского районного суда Киева принял решение о содержании под стражей Н.РУДЬКОВСКОГО. Таким образом судья удовлетворил представление прокуратуры города Киева, которая просила изменить меру пресечения Н.РУДЬКОВСКОМУ с подписки о невыезде на арест. В отношении Н.РУДЬКОВСКОГО возбуждено уголовное дело за растрату имущества в особо крупных размерах при совершении частной поездки по маршруту Киев-Париж-Киев (ч. 5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).