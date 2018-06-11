Вехи недели. Геополитический конвой, Рада периода полураспада и путч, который лопнул

Владимир Путин с настойчивостью, достойной лучшего применения, пытается найти новые рычаги для влияния на ситуацию на Донбассе. Похоже, в Кремле все же стала очевидной бесперспективность «Проекта «Новороссия», сколько бы не махал имперским флагом в качестве новороссийского символа Олег Царев. Поэтому российский президент ищет возможности предстать перед международным сообществом максимально конструктивным, при этом напомнив своим согражданам эпическое «русские своих не бросают».

О том, что при этом российские войска обстреливают из РСЗО по украинской территории, в Кремле предпочитают не вспоминать. Зато постарались привлечь максимум внимания к «гуманитарному конвою», по сути оказавшемуся только декорацией на тему «Владимир Путин спасает Донбасс». Полупустые КАМАЗы фактически выполняют отвлекающий маневр и позволяют перебить информационную волну вокруг «Боинга-777», сбитого под Донецком. При этом следует признать, что факт направления российской стороной показательно гуманитарной помощи в Украину подтолкнул официальный Киев к активизации аналогичных действий для жителей восточных областей. Однако важно отметить, что переговоры о перспективах урегулирования на Донбассе между министрами иностранных дел Украины, России, Германии и Франции завершились ничем.

Украине в любом случае необходима внутренняя консолидация, с которой наблюдаются серьезные проблемы. Верховная Рада, призванная играть ключевую роль в парламентско-президентской республике, предпочитает занимать позицию уклониста в условиях военного времени. Законодатели откровенно саботируют любые меры, направленные на организацию проведения досрочных парламентских выборов. С законом «Об очищении власти» поступили не менее цинично: он принят в первом чтении, что позволяет манипулировать темой люстрации во время досрочных выборов, но не проводить ее в режиме реального времени.

Законопроект о санкциях, подготовленный правительством, больше напомнил медвежью услугу для президента и СНБО, столько в нем заложено «сладких» для высокопоставленного чиновника возможностей запрещать и не допускать. К счастью, в части удушения СМИ парламентарии не стали усердствовать. Перспектива привлечения западных инвесторов к модернизации украинской ГТС даже после принятия необходимого закона остается туманной, как минимум, до завершения боевых действий на востоке Украины.

Кстати, именно в зоне АТО едва не случилось событие, способное серьезно повлиять на развитие ситуации. Лидер «Правого сектора» Дмитрий Ярош выдвинул ультиматум Петру Порошенко с требованием проведения кадровой чистки в МВД. В виртуальную перепалку с Ярошем вступили Арсен Аваков и его советники, при этом министр утверждает, что предложение об увольнении его первого заместителя Владимира Евдокимова уже две недели дожидается решения правительства. Именно Евдокимова в «Правом секторе» называют своим главным гонителем. Но у Яроша хватило ума дезавуировать свой ультиматум, он, похоже, осознал, что реализация его на практике будет означать вооруженный мятеж, который в нынешней ситуации получит однозначную оценку. Противостояние по линии Аваков – «Правый сектор» при этом никуда не исчезло, и власти нужно готовиться к расформированию добровольческих батальонов после завершения АТО не только путем давления, но и реагирования на требования вооруженных добровольцев.

Евгений МАГДА