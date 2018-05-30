Политолог Небоженко: Фирташ 24 часа в сутки думает, как выжить, кому и сколько нужно дать, чтобы сбежать

- Виктор Сергеевич, в Украине олигархи, имеющие прямое отношение к «семье» Януковича и именно при его содействии, умыкнули за бесценок огромные активы госсобственности. На Ваш взгляд, стоит ожидать реприватизации?

- Нет. Видите, что происходит: если не провели обещанную Майдану люстрацию, которая носит морально-политический характер, то тем более не проведут реприватизацию. Хотя, параллельно идет очень нехороший процесс – перераспределение собственности. Он объективно имеет основание. Мы не запустили экономику, а регулярно, каждые несколько лет перераспределяем собственность. Задачей революции 2004 года было остановить это: кто уже на что сел, за то и должен платить деньги и иметь отношения с государством. Но этого не произошло. Первое, что сделали оранжевые вожди – стали выяснять отношения со своими политическими и экономическими соперниками, что совершенно неправильно. Страна, которая 20 лет то и делает, что постоянно меняет собственников, никогда не сможет подняться.

Сейчас все сжались – и олигархи, и крупный бизнес – в ожидании, как поступит новая власть. Мы не говорим про сепаратистов, они пошли по знаменитому украинскому пути развития – обкладывание новыми налогами и отбирание имущества даже у таких монстров как Ахметов собственности. А для Украины это – неприемлемо. Таким образом мы никогда не запустим инвестирование и накопление – то, на чем держалась и держится западная экономика. Украине нужно остановиться, нельзя у одних забирать, другим отдавать и так бесконечно.

- Но есть и неоспоримые вещи, которые требуют действий власти. К примеру, ситуация вокруг опального олигарха Дмитрия Фирташа. США официально обвиняют его в преступной деятельности на мировом уровне. И этот международный преступник продолжает являться претендентом номер один на государственную собственность в Украине, принимает участие в приватизационных конкурсах, которые уже ознаменовались крупными скандалами – например, недавняя неудавшаяся попытка украсть у страны «Сумыхимпром»…

Более того, он создает свою партию – Партию развития, которая будет прикрывать его уже в новом парламенте. Мало того, что его окружение продвигает своих людей в прокуратуру, СБУ и милицию, оно еще пройдет в Раду и будет доказывать, что Фирташ – священное слово в украинской истории.

- Кто же конкретно его так поддерживает?

У него много помощников. Есть, к примеру, человек, который занимается «магией вышек». Он покупает любые вышки, а потом продает государству втрое дороже (Юрий Бойко, экс-министр энергетики, главный герой скандалов с покупкой по необоснованной цене вышек для разработки на морском шельфе топливных месторождений – УНИАН). Есть среди помощников и те, кто работает в администрации президента. Они тоже говорят Фирташу – не переживай, мы создадим сколько хочешь партий, зашлем их в парламент и все у тебя будет хорошо.

- А Вы можете назвать человека, который это говорит Фирташу?

Нет. Вот если бы я лично присутствовал при таком разговоре. Но Вы же прекрасно понимаете, что люди, которые поддерживают Фирташа, идут, в первую очередь, в политику. Это касается и расстановки людей в структуре Порошенко, и создания новых партийных проектов.

Более того, Фирташ сейчас делает все, чтобы именно немецкая, а не американская юстиция открыла против него уголовное дело.

- Почему немецкая?

Немецкая юстиция - очень медленная, неторопливая. И Фирташ сможет, переехав из Австрии в Германию, дотянуть до того времени, когда Обама уйдет с политической арены.

- Но Обама еще не скоро уйдет, срок его каденции заканчивается в 2016 году…

Вот и у Фирташа будет много времени. Ну не будет же он сидеть в тюрьме рядом с Лазаренко и играть с ним в карты.

- Тогда почему власть на происходящее так спокойно реагирует, она в этом тоже погрязла?

Не погрязла, просто идут огромные деньги. К примеру, кому принадлежит «Интер»? Левочкин говорит, что ему. А это значит, что его нужно арестовать, т.к. он не заплатил деньги за покупку – порядка 400 млн долларов. Но он утверждает, что якобы заплатил со ссылкой на другого участника сделки, который якобы куда-то убежал, вообще он его не помнит. И на этом все… (Одним из акционеров телеканала «Интер» является Сергей Левочкин, экс-глава администрации президента Януковича, другим - Дмитрий Фирташ. СМИ писали, что ВР хочет национализировать «Интер», но Федерация работодателей Украины, которую возглавляет Фирташ, обратилась в Раду с просьбой не нарушать принцип неприкосновенности частной собственности – УНИАН).

Группа Фирташа имеет в своих рядах как победителей из рядов бывшей оппозиции в парламенте, так и проигравших – парламентариев из Партии регионов. Именно эти люди позволяют играть Фирташу, занимать не самые слабые места в украинской парламентской политике. Они еще на полном серьезе окрылены надеждой освободить Фирташа. А он даст любые деньги на эти цели, если нужно будет и на назначение своего человека спикером парламента. И тогда Рада сможет заявить – у нас уже европейская юстиция, и мы сами разберемся со своим грешным сыном под названием Фирташ.

- Но друзья Фирташа, о которых Вы говорите, являются откровенным оппонентами Петра Порошенко. Он же как президент может исправить ситуацию?

Порошенко – сильный бизнесмен, но старой закалки. Помните его лозунг – «старые политики, но новая политика». Порошенко – не плохой дипломат, переговорщик, но он еще не стал зрелым президентом, находится в подростковом возрасте. Ни дипломатические способности, ни бизнес не помогут, когда решают, сколько стоит мнение. Порошенко пока не понимает, что попытка быть дипломатом или бизнесменом в отношениях с такими людьми как Фирташ закончится катастрофой.

- Вы в этом уверены?

Конечно. Политик общенационального масштаба, который, покрутив «русскую рулетку», выиграл пост президента, должен молить Бога, чтобы вообще не общаться ни с одним олигархом. Он думает, видимо, иначе - сумеет перехитрить. Ну как можно быть хитрее Фирташа, над которым висит смертельная угроза депортации в США, и он до сих пор ее обходит, 24 часа в сутки думает, как выжить, кому и сколько нужно дать, чтобы сбежать, хоть в Германию, хоть в Россию, даже в Украину. Он ее не боится и готов все перевернуть в стране. Но только не США. Он прекрасно понимает, что там «включат счетчик», и вспомнят о нем через 5-6 лет. Ну что это будет за Фирташ – окружение заберет все его деньги, хотя и пообещает, что отдаст, если тот выживет.

- И что же получается – империя прошлой власти непобедима?

Она непобедима, потому что новая власть не понимает – нельзя дружить со старой властью. Должен прийти конец олигархической республике. Чтобы не говорили о Коломойском, но он остановил наступление сепаратистов на Харьков, Одессу и Днепропетровск. И это реальность, это – как запись в скрижалях. Остальные хитрят. К примеру, Ахметов. Он умеет договариваться, обладает огромными деньгами, умеет считать ходы наперед. Но он не понял, что сейчас время открытой публичной патриотической позиции. И проиграл. А Фирташ готов за любые деньги организовать любую парламентскую оппозицию, любой майдан, любые неприятности для нового президента, который искренне уверен, что его дипломатические способности, невероятно широкий политический 20-летний опыт поможет со всем разобраться. Но это не так.

- И что же, по Вашему мнению, нужно делать?

Власть Украины должна работать по новому, европейскому принципу. И тогда не будет никаких Фирташа, Ахметова. А будет в приоритете национальный интерес, обновление страны, новая стратегия развития, реформы, и, в конце концов, победа на восточном фронте.

- Возвращаясь к Фирташу. Осознавая, что это за человек, можно утверждать его причастность к ситуации на востоке Украины?

Нет, он скорей будет наносить удар исподтишка. Фирташ больше работает над разложением киевского политикума, имеет прямое отношение к договоренностям парламента и администрации президента. На востоке столкнулись другие силы. И без харьковской, одесской и днепропетровской оппозиции сепаратизму никакие переговоры с востоком невозможны. И это совершенно не понимал Киев, который через голову отмеченных регионов стал вести переговоры с сепаратистами.

- Подытоживая хочу повториться. По Вашему мнению, перевыборы в Верховную Раду не помогут Украине избавиться от таких групп, как Фирташа. Выходит, в скором времени не стоит ожидать больших перемен?

- Да, это – не убиваемая публика и с огромными деньгами, которая себя прекрасно чувствует в неопределенной ситуации. Поэтому поддержка такой неопределенной ситуации – часть их программы выживания.