Неделя в цифрах

2 – во столько раз увеличится размер денежного приза Национальной премии имени Тараса Шевченко по поручению президента Украины. До сегодняшнего дня она составляла 260 тысяч гривен.

2,5% украинцев не знают о происходящих в стране акциях протеста. Лично приняли участие в этих акциях 12% граждан Украины, поддержали их 50%, не поддержали - 42%, а 7% не определились. Требования протестующих поддерживают 45% населения, не поддерживают - 36% опрошенных.

5 подозреваемых в нападении на журналистку и общественную активистку Татьяну Черновол установлены следствием и задержаны судом до 23 февраля. Один из них, по предварительной версии, уже признался в избиении девушки.

50 украинцев приняли участие в записи коллективной новогодней "речи"-обращения к народу. Съемки прошли в Киеве 27 декабря, а результат обнародуют в эфире Hromadske.tv в 23.55 31 декабря.

74% участников Майдана-митинга (74%) и Майдана-лагеря (80%) готовы оставаться на Евромайдане «столько, сколько будет нужно». Заставить людей уйти с Майдана может выполнение всех требований, которые там были выдвинуты – такую позицию занимают 74% участников Майдана-митинга и 64% Майдана-лагеря, еще 28,5% на Майдане-митинге и 25% на Майдане-лагере готовы удовлетвориться выполнением нескольких основных требований.

101 случай физического насилия в отношении журналистов был зафиксирован в 2013 году. Для примера – в 2012 таких было 65. 48 из них случились в декабре уходящего года. Каждый десятый пострадавший – женщина. 64 журналиста пострадали от рук сотрудников милиции. На втором месте среди нападающих – частные охранники, владельцы бизнеса (13 случаев). На третьем месте «титушки» - 9 случаев. Подавляющее количество инцидентов случилось во время массовых мероприятий (акции протеста, съемки на незаконных застройках , митинги и т.п. ) в Киеве.

340 дополнительных чартерных и регулярных рейсов будет выполнено в период новогодних и рождественских праздников – с 25 декабря 2013 года по 12 января 2014 года – из Международного аэропорта «Борисполь». Ими планируется перевезти более 55 тысяч пассажиров.

1 019 000 000составляет задолженность по заработной плате в Украине к концу текущего года. Только в ноябре она увеличилась на 30,4 млн грн или на 3%. 60% задолженности - это долги на экономически активных предприятиях, 36% - задолженность предприятий банкротов. Наибольший объем задолженности, как и ранее, зафиксирован в промышленности - 481,6 млн грн (479,4 млн грн - в октябре) В региональном разрезе лидерство по объему задолженности сохраняют Киевская область - 149 млн грн и Донецкая область - 141,5 млн грн. Наименьшая задолженность в Черновицкой области - 103 тыс. грн.

3 000 000 000 долларов (больше 24 млрд грн) - первый транш кредита от России, полученного на днях, Украина направит на социальные выплаты – выплату заработных плат, стипендий и т. д.

19 300 000 000 гривен составило последнее в текущем году увеличение долга государственного бюджета Украины в следствии полученного у России первого транша кредита в размере 3 млрд долларов.

16 500 000 000 кубометров газа накопила Украина в подземных хранилищах (ПХГ) к концу текущего года. Половина - 8 млрд кубометров – принадлежит НАК «Нафтогаз Украины» и была закуплена по цене 400 долл. за тысячу кубометров. Ранее планировалось накопить порядка 20-21 млрд кубометров газа.

Анастасия Береза