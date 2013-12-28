Суд арестовал пятого подозреваемого в избиении журналистки Чорновол
Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде ареста для пятого задержанного по подозрению в избиении журналистки и общественной деятельницы Татьяны Чорновол.
Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.
Как сообщал УНИАН, четырем подозреваемым в причастности к избиению Чорновол 27 декабря Печерским судом Киева избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на два месяца.
Пятый фигурант был задержан 27 декабря и допрошен. Им оказался 34-летний житель города Днепродзержинск Днепропетровской области, который работал в охранной структуре. По его словам, он приехал в Киев покупать автомобиль «Порш Кайен».
В милиции информировали, что из свидетельств фигуранта следует, что он лично принимал участие в избиении потерпевшей.
Следствием запланировано проведение одновременных допросов подозреваемых для того, чтобы установить полную картину произошедшего.