Оппозиционеры пригласили политических оппонентов на Майдан праздновать Новый год

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сообщили журналистам возле сцены на Майдане Незалежности после завершения своих выступлений на Народном вече.

Кроме того, Яценюк пригласил на Майдан политических оппонентов.

“Мы приглашаем наших политических оппонентов сюда, на Майдан, праздновать Новый год. У нас будет хорошая программа, пусть приходят”, - сказал Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 18 декабря и сегодня лидер партии “УДАР” Кличко призывал митингующих не прекращать акцию, и встречать Новый год и Рождество на Майдане Незалежности.

В частности, 18 декабря Кличко призывал митингующих не предавать свою мечту, и не покидать Майдан столько, сколько будет нужно для победы. По его словам, победа, несмотря на ожидания, скорой не будет.

Как сказал Кличко, если будет нужно, «будем стоять на Майдане, может, неделю, может, две, может, месяц и больше».

Он добавил, что Майдан встретит Новый год с настоящей елкой.