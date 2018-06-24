Леди Ю возвращается (фоторепортаж о первом рабочем дне)

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко свой первый рабочий день начала в 8.35 утра.

Юлия Тимошенко пообещала сегодня:

а)проверить каждую копейку, потраченную Януковичом

б) провести первоочередные кадровые изменения

в) подготовить проект бюджета максимум за неделю

г) и в который раз - отдать обесцененные вклады

Фото Александра Прокопенко/УНІАН