Леди Ю возвращается (фоторепортаж о первом рабочем дне)
Тимошенко пришла в Кабмин в 8.35. Журналистам, которые ожидали ее спозаранку, рассказала, что спала мало, но у нее хорошее рабочее настроение...
Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко свой первый рабочий день начала в 8.35 утра.
|Тимошенко рассказала журналистам, что спала мало, но у нее хорошее рабочее настроение
|Букет из двадцати одной белой розы премьеру вручил министр Кабинета министров Петр Крупко
|Янукович сказал правду: " Все в этой жизни возвращается..."?
|Пинзеник пришел сегодня на работу самым первым и сознался, что очень хочет спать
|Эту табличку установили утром. Ночью же аппарат "трудился" над дверями Крупко
|Тимошенко пообещала журналистам пригласить их в обустроенный ею кабинет через неделю
|Сегодня же премьер провела первое заседание правительства
|... и встретилась с руководством Минфина и «Ощадбанка»
Юлия Тимошенко пообещала сегодня:
а)проверить каждую копейку, потраченную Януковичом
б) провести первоочередные кадровые изменения
в) подготовить проект бюджета максимум за неделю
г) и в который раз - отдать обесцененные вклады
Фото Александра Прокопенко/УНІАН
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