Луценко назвал угрозы Украине от России

Такое мнение озвучил лидер движения "Третья украинская республика" Юрий Луценко на пресс-конференции в Тернополе, которого цитирует его пресс-служба.

Луценко исключил возможность применения силы, однако перечислил те проблемные моменты в двусторонних отношениях, на которые украинская власть не дала обществу ответы, сообщает Украинская Правда.

"Прежде всего - Россия может применить конфессиональное оружие - православную церковь Московского патриархата. Но из-за большой заполитизированности она не сможет вызвать значительных беспорядков. Однако иметь в виду такую ​​проблему надо", - отметил он.

"Второе оружие - сепаратизм. Очевидно, что носители сепаратистских тенденций в Украине существуют. Но этой темы я бы не боялся, потому что даже в то время , когда представителем власти был не выходец из Донецкого региона, государство справлялась с разнообразными движениями в Крыму, Севастополе, на Донбассе и в так называемой Новороссии", - заявил он.

"Третье оружие Кремля - торговые войны. Это - серьезный инструмент, который лишает работы тысячи украинцев. Мало того, такие войны сопровождаются имперской пропагандой на телевидении, которая в лучших традициях Геббельса убеждает в том, что, например, 5000 закрытых рабочих мест в Виннице являются виной Европы", - перечисляет Луценко.

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Четвертая угроза, по мнению политика, это газ.

"Она действительно серьезная, но не такая уж и большая. Украинские хранилища газа практически заполнены, а сами мы добываем столько газа, сколько его нужно населению. Еще около 5 млрд кубов газа нерусского происхождения можно получить из Европы через Словакию. Этих трех источников вполне достаточно, чтобы с оптимизмом смотреть на ход возможного применения газовых аргументов нашим соседом", - заверил он.

"Пятая угроза наиболее серьезна, обсуждать ее надо и внутри Украины, и с нашими европейскими партнерами. Речь идет о применении финансового рычага против Украины со стороны Кремля", - считает Луценко.

"Не секрет, что Украина находится в крайне сложном финансовом положении. Кассовый разрыв последнего месяца (речь идет о разнице денег, которые надо выдать, и которые есть на счету) достиг 18 миллиардов гривен. В такой ситуации можно включить печатный станок, очень опасно. Однако о такой ситуации надо откровенно говорить с нашими европейскими партнерами, договариваясь о реструктуризации наших долгов", - подытожил он.