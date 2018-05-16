Вехи недели. Россия прорепетировала, Кличко травмировался, Симоненко возмутился

Торговые войны между Россией и Украиной перестали удивлять как факт, но методику их проведения в Москве оттачивают без устали. Проведенная без предупреждения «профилактика» украинских импортеров путем перевода их в категорию «сомнительных» не только практически остановила товарный поток в РФ, но и, по замыслу Кремля, должна была заставить украинский бизнес оказать давление на власть. Но если этого не происходит в России, где объем финансовых ресурсов побольше украинского, то почему должно произойти в нашей стране?

К сожалению, реакция украинской власти вылилась в телефонные переговоры между президентами и премьерами на фоне призывов соблюдать спокойствие и действовать адекватно. Но кроме крепких нервов бизнесменам необходим еще и экономический рост, которого Украина в последнее время не демонстрирует. Так что власти придется показать экономически активному классу что-то более убедительное, чем статус наблюдателя в Таможенном союзе.

Тем временем советник Путина Сергей Глазьев пугает украинцев дефолтом в случае присоединения к Ассоциации с ЕС, при этом привычно жонглируя цифрами. Но куда интереснее заявлений Глазьева и привычного мельтешения Виктора Медведчука в информационном пространстве («Украинский выбор» упивается фактом приглашения своего лидера Владимиром Путиным в Сочи) пассивность украинской оппозиции. В условиях подготовки к проведению президентских выборов и формирования фондов избирательной кампании будущим оппонентам Януковича следовало бы активнее защищать интересы отечественного бизнеса, генералы которого могут стать спонсорами будущей победоносной кампании. С другой стороны, Россия вряд ли ограничится исключительно экономическими мерами, у нее в отношениях с Украиной присутствует пиковый политический интерес.

К примеру, возмущение Петра Симоненко готовностью нового посла США в Украине Джеффри Пайетта способствовать нашей энергетической независимости имеет и свою любопытную подоплеку. Украина на 40% снизила импорт российского «голубого золота» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и продолжает диверсифицировать поставки газа. Приходится Петру Николаевичу выводить на чистую воду транснациональные корпорации. Главное для него – в запале не упомянуть «Газпром», а то может получиться крайне неудобно. Хватит и того, что российская энергетическая монополия устами посла России в Украине Михаила Зурабова поведала о фантомных болях из-за не созданного в декабре минувшего года газотранспортного консорциума.

Виталию Кличко впору взять на вооружение пословицу «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Лидер «УДАРа» из-за травмы не сможет принимать участие в боксерских поединках до весны 2014 года. В этот период Виталию Владимировичу самое время сосредоточиться на коммуникациях внутри своей партии и диалоге с лидерами других оппозиционных сил. Напоминающее информационный триллер обсуждение «Идет ли Кличко в президенты?» вряд ли добавило очков самому спортивному из потенциальных претендентов на пост главы государства. Более того – продемонстрировало замедленную реакцию политика, претендующего на первые роли в стране, и недостаточную оперативность его команды.

Евгений Магда