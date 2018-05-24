Неделя в цифрах

2,7 – на столько лет увеличилась средняя продолжительность жизни киевлян за последний год. Таким образом теперь она составляет 74 года, что на 3,5 года больше, чем по Украине в целом. Увеличилась в столице и рождаемость: за прошлый год на свет появилось на 6 тысяч детей больше, чем в позапрошлом.

6% выпускников украинских школ можно отнести к группе относительно здоровых детей по данным министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина. При этом только 10% украинских школьников регулярно занимаются спортом, тогда как в странах Западной Европы этот показатель составляет около 90%.

11,3% составило увеличение чистой покупки наличной валюты населением в феврале по сравнению с январем этого года. Около 223,3 миллионов долларов купили украинцы в прошлом месяце у банков.

20% жителей Тернопольской области на данное время находятся на заработках за границей. В целом, область покинули около 200 тысяч человек.

28% украинцев готовы лично принять участие в митингах и демонстрациях в настоящее время (10% примут обязательно, 18% - скорее всего) по данным социологического исследования Фонда “Демократические инициативы”. Не собираются принимать участие в выступлениях и протестах 59% населения (39% - точно не примут, 20% - скорее всего не примут).

31% киевлян, намеренных принять участие в выборах мэра, отдали бы свои голоса за Виталия Кличко, если бы выборы проходили в начале марта. 20,3% поддержали бы Александра Попова, а еще 7% - Петра Порошенко.

76% украинцев не верят, что экс-премьер Юлия Тимошенко заказала убийство депутата Евгения Щербаня. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии. Больше всего тех, кто верит в возможность заказа Тимошенко убийству Щербаня, среди электората ­ Партии регионов (41%), однако и среди них большинство (59%) не верят в такую возможность.

10 200 000 гривен заплатит Минюст Украины юридической фирме "Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP and Affiliates" за услуги по делу "Тимошенко­ против Украины" в Европейском суде по правам человека.

300 000 000 евро кредитных средстввыделит Европейский банк реконструкции и развития на реализацию комплексной программы повышения безопасности находящихся в эксплуатации энергоблоков украинских АЭС.

76 000 000 000 гривен потратили граждане Украины в 2012 году на алкогольные напитки, сигареты и наркотики по данным Госкомстата. На образование соотечественники выделили за год всего 13, 535 миллиардов гривен.

500 000 000 000 гривен необходимо на масштабную модернизацию украинских дорог по словам премьер-министра Николая Азарова. По его убеждению, нужно вкладывать в ремонт по 50 миллиардов гривен 10 лет подряд.

Анастасия Береза