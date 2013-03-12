Украинцы стали покупать больше валюты

Чистая покупка наличной валюты населением в феврале 2013 года составила 223,3 млн долл., что на 11,3% больше показателя января 2013 года. Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 2,448 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,113 млрд долл., продали — на 1,335 млрд долл.

По данным НБУ, банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в январе сократились на 181,7 млн долл. и по состоянию на 1 марта составляли 22,578 млрд долл. США.

Как сообщал УНИАН, золотовалютные резервы Национального банка Украины в феврале выросли на 0,2% и по состоянию на 1 марта 2013 года составили 24,710 млрд долл. США.

Золотовалютные резервы НБУ в 2012 году сократились на 22,8% - до 24,546 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).