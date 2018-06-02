Коалиционный процесс–2007: кто будет третьим лишним?

Ехануров и др. хотят гарантий от БЮТ… “Регионалы” многозначительно выжидают, а в Секретариате Президента знают, кто отвечает за успех оранжевой коалиции... Какой вариант выберет Тимошенко?.. Ну, наконец-то страна может вздохнуть с облегчением. В субботу официальные издания «Урядовий кур’єр» и «Голос Украины» опубликовали результаты досрочных парламентских выборов и списки 450 теперь уже не кандидатов, но депутатов. С этого момента законодательство Украины считает процесс выборов завершенным. Политический сериал подошел к моменту демонстрации «финальных титров». Но, к сожалению, все идет к тому, что правильно будет поставить в этом процессе не точку, а вопросительный знак.

На прошлой неделе (заметим, уже после подписания Соглашения о создании демократической коалиции) возобновилась дискуссия о предполагаемом формате большинства в свежеизбранном парламенте.

Все началось с заявлений нашеукраинца Юрия Еханурова . Он сказал, что настаивает на согласовании с БЮТ позиций относительно отмены моратория на продажу земли, принятия нового закона об акционерных обществах, изменения законодательства о госзакупках, внесения изменений в закон о Кабмине. А также о возврате утраченных вкладов в Сбербанке СССР в течение двух лет, реальных сроках реформирования Вооруженных Сил и планах вероятной ревальвации гривни. Заметим, что все это (за исключением ревальвации гривни) является предметом уже подписанного лидерами БЮТ и НУ–НС Юлией Тимошенко и Вячеславом Кириленко соглашения о демкоалиции. То есть фактически дело идет к тому, что часть пропрезидентского блока намерена потребовать пересмотра договора, но уже на своих условиях.

Также Ехануров прямо заявил, что собирается вынести этот вопрос на президиум «Нашей Украины». А если члены президиума откажутся рассмотреть его, то – на суд съезда партии. «Если я проигрываю на съезде, то мне в такой партии нечего делать. Тогда честь имею положить свой партийный билет и скажу, что я ошибся в партии, которая не выполняет своих программных принципов», – заявил Ехануров.

Через несколько дней в интервью «Контрактам» Ехануров уточнил и расширилсвои претензии. Дословно было сказано следующее: «В большинстве должна быть и ПР. И я настаиваю на том, чтобы привлечь ее к переговорному процессу. Все-таки они выиграли эти выборы, хоть и рискуют остаться на обочине». То есть на одной чаше весов оказалось членство Юрия Еханурова (а возможно, и его группы) в НУ, а на другой – перспектива создания широкой коалиции. Заметим, что в промежутке между этими двумя заявлениями Ехануров говорило том, что попытки пересмотреть условия подписанного с БЮТ договора – это внутрипартийные вопросы «Нашей Украины» и преувеличивать значение этой дискуссии не следует.

Оказалось, что последнее утверждение Еханурова не совсем соответствует внутреннему настрою в НУ–НС. Лидер партии «Собор» и депутат ВР по списку «Нашей Украины» – Народной самообороны Анатолий Матвиенко в интервью УНИАН заявил, что также является сторонником привлечения ПР к созданию парламентской коалиции. «Вообще-то лучшей коалицией еще из прошлого парламента была бы конфигурация: БЮТ, НУ, ПР. Это если бы в знаменателе написали “Украина”, а в числителе – эти политические силы», – уточнил политик. Правда, он тут же заметил, что «поскольку в числителе есть собственные частные амбиции, то никогда договориться не можем».

Но есть и такие вещи, с которыми Матвиенко, при всем его понимании сложности переговоров о широком большинстве в Раде, не может согласиться ни при каких условиях. «Я никогда не проголосую за императивный мандат. Потому что это – концлагерь. Императивный мандат – это право избирателя отозвать депутата, а не право фюрера выгнать неугодного. Это подмена понятий. Это – преступление. Как я могу стимулировать фюрерство, когда лидер партии будет решать, кто угоден, а кто неугоден в блоке», – вопросил Матвиенко.

То есть список «претензий Еханурова» пополнился еще одним пунктом, категорически неприемлемым уже для другой депутатской группы в составе НУ–НС. А если вспомнить, с какими сложностями шло объединение «Нашей Украины» и Народной самообороны Юрия Луценко с блоком «Рух – Украинская правица» (НРУ Бориса Тарасюка, УНП Юрия Костенко и «Собор» Матвиенко), то вполне можно предположить, что оранжевый мегаблок, в случае если замечания Матвиенко не будут учтены, может оказаться под угрозой распада.

Дошло до того, что вмешаться в ситуацию счел нужным Виктор Ющенко . Президент заявил о необходимости оперативного формирования демкоалиции. Правда, тут же выразил сомнение в том, что «все люди, которые сегодня принадлежат к демократической коалиции, осознают тяжесть ответственности». Также, по мнению Президента, такие вопросы, как переход армии на контрактную основу – надуманные. «Я понимаю, что тут есть нюансы слова (Тимошенко. – Авт.), данного в избирательной кампании», – заметил Ющенко. То есть фактически Президент поддержал идею пересмотра отдельных положений коалиционного соглашения.

В этом контексте весьма интересной выглядит реакция Партии регионов. Неделю без малого, пока представители НУ–НС требовали пересмотра условий договора, «регионалы» демонстративно держали дистанцию. Комментировать эти события выпускали спикеров третьего-четвертого плана. Да и эти выступления были нарочито беззубыми, и особого интереса для СМИ не представляли. Так, Сергей Кивалов всего лишь отметил, что «проблем в новом парламенте не избежать, так как преимущество коалиции НУ–НС и БЮТ составляет всего три голоса». А Ярослав Сухой сказал, что сомнительная жизнеспособность оранжевого объединения, вызывает сомнения в том, что сформированная им власть будет способна нести ответственность за свои действия. И только в субботу, дождавшись «сезонного» снижения активности СМИ, Виктор Янукович призвалПР «до конца» бороться за создание широкой коалиции. Уточнив: по его мнению, «это – единственно возможный путь».

Интересна в этом контексте реакция на все происходящее со стороны главы Секретариата Президента Виктора Балоги.

Все околокоалиционные дискуссии, сказал он, прекратятся при условии подписания соглашения о формировании большинства каждым его потенциальным участником. Это будет гарантировать, что учтены все мнения, замечания и предложения, подтвердит монолитность парламентской коалиции и станет ее цементирующим элементом. То есть Тимошенко с Кириленко фактически предложили договариваться со всеми недовольными, если они хотят реализовать подписанный ими документ. Если же это не получится, по крайней мере у Ющенко не будут долго искать кандидатов на роль стрелочников.

«На каждой странице этого документа, – сказал Балога, – стоит собственноручная подпись лидеров двух блоков Вячеслава Кириленко и Юлии Тимошенко. Следовательно, именно на них лежит вся полнота ответственности за окончательное оформление большинства. Только они должны противодействовать возможным рискам по этому делу, только они должны обеспечить стойкость и эффективность будущей коалиции». Стоит ли уточнять, что устами главы Секретариата говорил Глава государства?

Матвиенко, в свою очередь, тоже заявил, что на месте Тимошенко он бы и Литвина «гладил», только бы тот голоса дал. «Извините, если вы меня выдвинули на должность кандидата (в премьеры. – Авт.), то коалиция – это моя проблема. Я ходил бы и искал партнеров. Я бы с Литвиным договаривался, гладил бы, пылинки сдувал, выполнил бы свои обещания. Но не говорил бы, что мне кто-то должен голоса. Мы что, в чем-то виноваты из-за того, что имеем проблемы – кто как будет голосовать? А меня кто-то спрашивал?» – возмутился политик.

Похоже, сегодня у Юлии Тимошенко есть три варианта дальнейших действий.

Она может, по совету из Секретариата Президента, попытаться договориться персонально с каждым нардепом по списку НУ–НС. Правда, ей это может очень дорого стоить. Не столько в денежном выражении, сколько в плане репутации – как неизбежное следствие отказа от части ее предвыборных обещаний.

Также Юлия Владимировна может попытаться договориться с частью НУ–НС и организовать торжественное изгнание из партии Еханурова, возможно, со всеми его людьми и Матвиенко, возможно, со всем его «Собором». Как не согласных с уже подписанным договором о демкоалиции, и, следовательно – с политикой партии и будущего правительства.

Впрочем, такой вариант вряд ли приемлем для Ющенко. В случае такого развития событий НУ–НС фактически перейдет под контроль Юлии Владимировны, и Виктор Андреевич в 2010-м вместо поддержки партии Президента получит мощнейшую конкуренцию не только в лице весьма работоспособной Тимошенко, но и в виде «БЮТ в квадрате».

И, наконец, Тимошенко может громко хлопнуть дверью. Отказаться от формирования демкоалиции и уйти в оппозицию, обвинив часть «Нашей Украины» и Секретариат Президента в сговоре с «регионалами». Минус такой стратегии в том, что она рассчитана на долгосрочную перспективу, а в ближайшем времени может принести разве что имиджевые дивиденды. Политологи утверждают, что в Президенты лучше идти из оппозиции. Однако у Тимошенко сохраняется возможность пробыть некоторое время в кресле премьера, хотя бы выполнив розданные соратникам обещания относительно постов и должностей…

Судя по заявлению одного из официальных спикеров БЮТ Николая Томенко, почва для гипотетического ухода со скандалом, уже готовится. Напомним, в среду Томенко предположил, что окружение Президента якобы «создало какую-то неформальную коалицию с Януковичем» (правда, насколько мне известно, это заявление политика далеко не всеми членами блока было встречено на ура). Речь шла о кадровых назначениях в регионах, логика которых бютовцам непонятна. Но ничто, ведь, не мешает, перевести стрелки на коалиционный процесс…

Елена Перегуда