Коалиционный процесс–2007: кто будет третьим лишним?
Ехануров и др. хотят гарантий от БЮТ… “Регионалы” многозначительно выжидают, а в Секретариате Президента знают, кто отвечает за успех оранжевой коалиции... Какой вариант выберет Тимошенко?..
Ехануров и др. хотят гарантий от БЮТ… “Регионалы” многозначительно выжидают, а в Секретариате Президента знают, кто отвечает за успех оранжевой коалиции... Какой вариант выберет Тимошенко?..Ну, наконец-то страна может вздохнуть с облегчением. В субботу официальные издания «Урядовий кур’єр» и «Голос Украины» опубликовали результаты досрочных парламентских выборов и списки 450 теперь уже не кандидатов, но депутатов. С этого момента законодательство Украины считает процесс выборов завершенным. Политический сериал подошел к моменту демонстрации «финальных титров». Но, к сожалению, все идет к тому, что правильно будет поставить в этом процессе не точку, а вопросительный знак.
На прошлой неделе (заметим, уже после подписания Соглашения о создании демократической коалиции) возобновилась дискуссия о предполагаемом формате большинства в свежеизбранном парламенте.
|Юрий Ехануров
Также Ехануров прямо заявил, что собирается вынести этот вопрос на президиум «Нашей Украины». А если члены президиума откажутся рассмотреть его, то – на суд съезда партии. «Если я проигрываю на съезде, то мне в такой партии нечего делать. Тогда честь имею положить свой партийный билет и скажу, что я ошибся в партии, которая не выполняет своих программных принципов», – заявил Ехануров.
Через несколько дней в интервью «Контрактам» Ехануров уточнил и расширилсвои претензии. Дословно было сказано следующее: «В большинстве должна быть и ПР. И я настаиваю на том, чтобы привлечь ее к переговорному процессу. Все-таки они выиграли эти выборы, хоть и рискуют остаться на обочине». То есть на одной чаше весов оказалось членство Юрия Еханурова (а возможно, и его группы) в НУ, а на другой – перспектива создания широкой коалиции. Заметим, что в промежутке между этими двумя заявлениями Ехануров говорило том, что попытки пересмотреть условия подписанного с БЮТ договора – это внутрипартийные вопросы «Нашей Украины» и преувеличивать значение этой дискуссии не следует.
|Анатолий Матвиенко
Но есть и такие вещи, с которыми Матвиенко, при всем его понимании сложности переговоров о широком большинстве в Раде, не может согласиться ни при каких условиях. «Я никогда не проголосую за императивный мандат. Потому что это – концлагерь. Императивный мандат – это право избирателя отозвать депутата, а не право фюрера выгнать неугодного. Это подмена понятий. Это – преступление. Как я могу стимулировать фюрерство, когда лидер партии будет решать, кто угоден, а кто неугоден в блоке», – вопросил Матвиенко.
То есть список «претензий Еханурова» пополнился еще одним пунктом, категорически неприемлемым уже для другой депутатской группы в составе НУ–НС. А если вспомнить, с какими сложностями шло объединение «Нашей Украины» и Народной самообороны Юрия Луценко с блоком «Рух – Украинская правица» (НРУ Бориса Тарасюка, УНП Юрия Костенко и «Собор» Матвиенко), то вполне можно предположить, что оранжевый мегаблок, в случае если замечания Матвиенко не будут учтены, может оказаться под угрозой распада.
|Виктор Ющенко, Виктор Янукович и Виктор Балога
В этом контексте весьма интересной выглядит реакция Партии регионов. Неделю без малого, пока представители НУ–НС требовали пересмотра условий договора, «регионалы» демонстративно держали дистанцию. Комментировать эти события выпускали спикеров третьего-четвертого плана. Да и эти выступления были нарочито беззубыми, и особого интереса для СМИ не представляли. Так, Сергей Кивалов всего лишь отметил, что «проблем в новом парламенте не избежать, так как преимущество коалиции НУ–НС и БЮТ составляет всего три голоса». А Ярослав Сухой сказал, что сомнительная жизнеспособность оранжевого объединения, вызывает сомнения в том, что сформированная им власть будет способна нести ответственность за свои действия. И только в субботу, дождавшись «сезонного» снижения активности СМИ, Виктор Янукович призвалПР «до конца» бороться за создание широкой коалиции. Уточнив: по его мнению, «это – единственно возможный путь».
Интересна в этом контексте реакция на все происходящее со стороны главы Секретариата Президента Виктора Балоги.
Все околокоалиционные дискуссии, сказал он, прекратятся при условии подписания соглашения о формировании большинства каждым его потенциальным участником. Это будет гарантировать, что учтены все мнения, замечания и предложения, подтвердит монолитность парламентской коалиции и станет ее цементирующим элементом. То есть Тимошенко с Кириленко фактически предложили договариваться со всеми недовольными, если они хотят реализовать подписанный ими документ. Если же это не получится, по крайней мере у Ющенко не будут долго искать кандидатов на роль стрелочников.
«На каждой странице этого документа, – сказал Балога, – стоит собственноручная подпись лидеров двух блоков Вячеслава Кириленко и Юлии Тимошенко. Следовательно, именно на них лежит вся полнота ответственности за окончательное оформление большинства. Только они должны противодействовать возможным рискам по этому делу, только они должны обеспечить стойкость и эффективность будущей коалиции». Стоит ли уточнять, что устами главы Секретариата говорил Глава государства?
Матвиенко, в свою очередь, тоже заявил, что на месте Тимошенко он бы и Литвина «гладил», только бы тот голоса дал. «Извините, если вы меня выдвинули на должность кандидата (в премьеры. – Авт.), то коалиция – это моя проблема. Я ходил бы и искал партнеров. Я бы с Литвиным договаривался, гладил бы, пылинки сдувал, выполнил бы свои обещания. Но не говорил бы, что мне кто-то должен голоса. Мы что, в чем-то виноваты из-за того, что имеем проблемы – кто как будет голосовать? А меня кто-то спрашивал?» – возмутился политик.
|Виктор Ющенко и Юлия Тимошенко
Она может, по совету из Секретариата Президента, попытаться договориться персонально с каждым нардепом по списку НУ–НС. Правда, ей это может очень дорого стоить. Не столько в денежном выражении, сколько в плане репутации – как неизбежное следствие отказа от части ее предвыборных обещаний.
Также Юлия Владимировна может попытаться договориться с частью НУ–НС и организовать торжественное изгнание из партии Еханурова, возможно, со всеми его людьми и Матвиенко, возможно, со всем его «Собором». Как не согласных с уже подписанным договором о демкоалиции, и, следовательно – с политикой партии и будущего правительства.
Впрочем, такой вариант вряд ли приемлем для Ющенко. В случае такого развития событий НУ–НС фактически перейдет под контроль Юлии Владимировны, и Виктор Андреевич в 2010-м вместо поддержки партии Президента получит мощнейшую конкуренцию не только в лице весьма работоспособной Тимошенко, но и в виде «БЮТ в квадрате».
|Николай Томенко
Судя по заявлению одного из официальных спикеров БЮТ Николая Томенко, почва для гипотетического ухода со скандалом, уже готовится. Напомним, в среду Томенко предположил, что окружение Президента якобы «создало какую-то неформальную коалицию с Януковичем» (правда, насколько мне известно, это заявление политика далеко не всеми членами блока было встречено на ура). Речь шла о кадровых назначениях в регионах, логика которых бютовцам непонятна. Но ничто, ведь, не мешает, перевести стрелки на коалиционный процесс…
Елена Перегуда