А.Матвиенко: я бы гладил Литвина, только бы он прибавил голоса

На вопросы УНИАН ответил Анатолий Матвиенко, избранный народным депутатом Украины от НУ-НС.

Я НИКОГДА НЕ ПРОГОЛОСУЮ ЗА ИМПЕРАТИВНЫЙ МАНДАТ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО - КОНЦЛАГЕРЬ

Как Вы прокомментируете результаты этих выборов? Некоторые политологи трактовали его как “люмпенизацию электората”...

Знаете, становление и формирование украинской нации происходит только сейчас. 2004 год показал не рождение ее, а старт этого процесса, первые побеги...

К величайшему сожалению, власть в Украине тормозит этот процесс. Такое неуклюжее поведение властей спровоцировало протест. А протест и привел общественное сознание к поддержке тех политических сил, которые демонстрируют эти протестные настроения.

Результат выборов - это оценка власти, а не оценка тех, кто заигрывает с настроениями народа. И власть должна поменять свои акценты, свою сущность.

Сможет ли тот, кто заигрывает с протестным электоратом, реализовать свои планы, - это уже вопрос другой. Нельзя разгонять волну недовольства и что-то разрушать... Как бы нам не дожить до того, чтобы рухнули основы независимости.

Люди знают, чего они хотят, но не всегда толпа дает правильный рецепт. Более того, поддержанные толпой рецепты, иногда являются очень деструктивными. И потому нужно уметь слышать людей, но не следует разжигать настроения разрушения.

Политики делятся на две группы. Есть те, которые катаются на иллюзиях людей. Хотят им нравиться. Это все равно, что кататься на волне, которая разбивает берег. Но ты на серфинге, ты красив, ты весь в белом. Все стоят и радуются, и не понимают, что разбивается берег. Берег на котором города и дома. А есть политики волнорезы. Волнорез сбивает волну, он не такой красивый, но оберегает жилище.

Люди бегут и голосуют за того, кто сверху на волне, в белом...

Верите ли Вы в способность демократической коалиции провести реформы?

Она такая разная - и право- и левоцентристская. Юлия Владимировна - левая по своей сути, “Наша Украина” - правая. Единственное, что может их объединить, - это честная власть и честная политика.

Остановить коррупцию, грабеж должно стать сущностью демкоалиции. Я бы не замахивался на что-то другое. Речь идет об элементарном порядке. Впрочем, почему-то появляются вещи, которые не консолидируют демкоалицию, а наоборот - расшатывают ее.

Зачем нужна война вокруг призыва? Это что самая актуальная проблема? Если она вызывает дискуссию, то эту дискуссию нужно снять. Или, скажем, возвращение вкладов на протяжении двух лет. Если мы имеем сегодня средства, то давайте подумаем: у нас на носу техногенная катастрофа. И “Днепрогаз” это показал. Коммуникации находятся в состоянии крайней изношенности. Я спрашиваю, если у нас есть сто двадцать семь миллиардов, так может нам лучше сделать ревизию наиболее опасных техногенных объектов и сказать людям: давайте обеспечим себе покой относительно этих объектов.

А помещения первичной медицины, районного уровня... Здоровье - дороже всего. А может, дороги посмотреть?

Я не против возвращения вкладов. Но главный ресурс для возвращения вкладов - это разговор с Россией. Там наши вклады.

Кто нам уже в России эти деньги вернет?

Это не проблема, которую мы можем решить сегодня или завтра...

Я знаю примеры, когда достойная нация может себя защитить, даже когда у нее нет и миллиона населения. Прибалты защищают себя.

Давайте установим дифференцированный подход: платить не всем, а пенсионерам, которые еще живут. Но это следует говорить честно, а не кричать: через два года вернем, а если не вернем, то я уйду с должности! Нельзя играться с любовью людей, за нее нужно будет отвечать. И почему никто не говорит, из каких источников будут выплачивать? Я не знаю, из каких источников...

Теперь армия... Если мы не можем перевести ее на контрактную основу до 2010 года, то отправим домой всех, кого призвали до 1 января... До чего мы доиграемся в этом популизме?

Все завязано на выборах 2010 года. Премьер, который придет работать, должен сказать, я не буду идти на Президента в 2010 году. Я пришел сгореть, чтобы спасти нацию. И я готов идти на непопулярные вещи. Нас ожидают непопулярные системные реформы: земельная, пенсионная, образовательная, здравоохранения, имущественная, налоговая, административная.

Только для того, чтобы провести реформу местного самоуправления на базовом уровне, нам нужно около двадцати миллиардов гривен. Где их взять с таким популизмом? А не создав основу, не вдохнув жизнь на базовом уровне, мы ничего не сделаем. Власть едина, и там, где тоньше, там и рвется. А сила власти определяется силой самого тонкого звена.

...Я никогда не проголосую за императивный мандат. Потому что это - концлагерь. Императивный мандат - это право избирателя отозвать депутата, а не права фюрера выгнать неугодного. Это подмена понятий. Это - преступление. Как я могу стимулировать фюрерство, когда лидер партии будет решать, кто угоден, а кто неугоден в блоке.

Я ПРОТИВ ЛЮБОГО ПРЕМЬЕРА, КОТОРЫЙ ИДЕТ НА ЭТУ ДОЛЖНОСТЬ РАДИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ

Регионалы говорят, что Юлия Владимировна пробудет на должности год, а затем уйдет, потому что на Президента лучше баллотироваться из оппозиции...

Я против любого премьера, который идет на эту должность по сценарию президентских выборов. Для меня этот неприемлемо. И я думаю, что это медвежья услуга Украине.

Как Вы считаете, после всего, что было сказано политиками в адресу друг друга, имеет ли “Наша Украина” - Народная самооборона право на коалицию с “Регионами”?

Вообще-то лучшей коалицией еще из прошлого парламента была бы конфигурация: БЮТ, НУ, ПР. Это если бы в знаменателе написали “Украина”, а в числителе эти политические силы. Если бы мы относительно знаменателя договорились, то с числителем бы разобрались. А поскольку в числителе есть собственные частные амбиции, то никогда договориться не можем.

Мы не готовы умирать как политики ради государства, мы все думаем, что мы вечны, и высокая должность греет больше всего. А должен согревать национальный интерес. Вот я спрашиваю, что должны были бы сделать партии, которые преодолели барьер? Они должны были сесть и между собой попробовать договориться об Украине. И сказать: если мы способны, то давайте делать коалицию. Если же нет, то пусть политику оппозиции будет определять один из нас, и политику коалиции также будет определять один из нас. Так разделились настроения людей. Но давайте не будем раздавать с барского плеча заместителей министров, вице-премьеров... Это абсурд.

Вы имеете в виду предложения назначить заместителей министров от оппозиции?

Это - абсурд...

Контролирующие функции выполняет парламент. Давайте отдадим такие функции комитетам, отдадим оппозиции Счетную палату.

Правительство это команда единомышленников.

Должна быть публичная договоренность. Чтобы все видели: мы думаем об Украине, а не о взаимном поедании. Потому что если я буду в оппозиции, я должен предлагать для коалиции добрые вещи. И критиковать, когда есть за что. А не воевать так, чтобы камня на камне не осталось.

Следует работать с тем, кто может войти в коалицию. И я сразу говорил: идите к Литвину, корона не упадет, конструкция должна быть более надежная. Они говорят: пусть Литвин присоединяется. Куда присоединяться? Это было в истории сто пятьдесят раз. Создали антикризисную коалицию и говорят: пусть “Наша Украина” присоединяется. А с чего это я должен приставать? Я могу или работать или не работать. Но хочу иметь ощущение равного партнерства, независимо от количества голосов. А когда мне говорят: становись на колени и ползи...

Я БЫ ГЛАДИЛ ЛИТВИНА, ТОЛЬКО БЫ ОН ПРИБАВИЛ ГОЛОСА

А Вы думаете, что Литвина плохо просили в демкоалицию?

Я не знаю вообще, кто с ним говорил. Я поднимал вопрос в своей фракции. Они говорят, что Литвин хочет быть спикером. Ну, так может это и есть цена? А почему нет? Делали с Морозом эксперименты. Ну, должны научиться. Пусть будущий премьер формирует коалицию. Все миры построены на том, что тот, кто способен построить коалицию, становится премьером. А у нас говорят, я буду премьером, но вы создайте мне надежную сплоченную убежденную коалицию. Извините, если вы меня выдвинули на должность кандидата, то коалиция - это моя проблема. Я ходил бы и искал партнеров. Я бы с Литвиным договаривался, гладил бы, пылинки сдувал, выполнил бы свои обещания. Но не говорил бы, что мне кто-то должен голоса. Мы что в чем-то виноваты из-за того, что имеем проблемы - кто как будет голосовать? А меня кто-то спрашивал?

Я никогда не проголосую за императивный мандат...

Там же предлагается целый пакет законов...

Никогда пакетом не буду голосовать. Я против пакетов был и в прошлом парламенте. Я никогда не проголосую за закон, который нарушает Конституцию. Ну, пусть меня исключают. Пусть съезды собирают для этого. Но если Юлия Владимировна знает, что я так думаю, то пусть меня убедит. Нет, она не убеждает: ты должен. А чего я должен? Перед кем я имею обязательства? Я имею свою позицию...

Если во фракции такие настроения, то что, голосование не состоится?

Это мои настроения, а у фракции никто не спрашивал...

Коалиционным соглашением предусмотрена отмена районных администраций?

Мы должны четко понять, какую модель строим. Есть три этапа реформы самоуправления. Первый этап - дать реальную власть и возможности на базовый уровень. Для меня базовый уровень это сельская, поселковая, городская община. Задекларировать движение к этому. Наведем порядок на базовом уровне. Тогда переходим на уровень района, должны ликвидировать районные администрации, создать исполкомы, которые будут решать общие проблемы территориальных общин.

Следует четко разделить полномочия и функции: например, вопрос медицины - это вопрос государства или местного самоуправления? Но следует иметь институт, контролирующий соблюдение законности и Конституции. Это должны быть государственные администрации на уровне области и префекты с субпрефектами на три-четыре района, как во Франции. И они имеют только две функции: контрольную и наблюдательную. Так мы уничтожим вертикаль двоевластия.

Что предлагают законопроекты, которые касаются местного самоуправления и идут в пакете для будущего голосования?

Они четко определяют контрольные функции государственных администраций, их взаимодействие с органами местного самоуправления. Также дают определение, на каких основаниях государственной администрации может быть выражено недоверие, ими определены функции и условия взаимодействия председателей городского, сельского, поселкового совета и собственно самого совета. Определено по каким принципам, и на каких основаниях может быть выражено взаимное недоверие и что это за собой влечет.

То есть отмены райадминистраций в ближайшем будущем не будет?

Это отмечено в соглашении, парафированном Тимошенко и Кириленко. Но я, например, никакого отношения к этому соглашению не имел. И мне кажется, что когда мы парафировали соглашение, то это только намерения. Думаю, следует создавать группу людей по соответствующим направлениям, доработать ее, чтоб не творить чудес во время создания коалиции. Если мы заинтересованы ее создать. Если мы не заинтересованы, - то кто-то может не подписать соглашение.

Не районы и области следует сейчас трогать, а сельские, поселковые и городские общины. Люди живут в конкретном населенном пункте, который нужно объединить в общину, и следует дать им материально-финансовую базу. Все, у кого есть община в четыре-пять тысяч людей, давайте дадим им реальное местное самоуправление. В рамках общины у каждого населенного пункта должна быть основа реального народовластия, самоуправляющаяся функция. Например, должен быть староста, который может собрать общественный совет, который может избирать и который должен иметь не меньше функций, чем председатель сельсовета неспособной административной функции.

И когда мы пройдем процентов восемьдесят этого пути, то тогда можно браться за районы. В конечном итоге изменение райцентра - это колоссальные средства. Нельзя делать набеги... Не нужно браться за все. Беремся за все - создаем сопротивление.

ЕВРО - 2012” ИМЕЕТ ШАНСЫ СТАТЬ ПОЗОРОМ НАЦИИ

Расходы на реформы для базового уровня должны быть заложены в бюджет?

Бесспорно. Необходимы непопулярные решения, а они нуждаются в дополнительных финансах. “Евро-2012” имеет шансы стать позором нации. А мы заигрываем с людьми с очередной порцией обещаний.

Но, развязывая узлы, мы раскрываем инициативу миллионов, а она создает дополнительный продукт. А продукт создаст дополнительные поступления в бюджет. Это синергия, которая саму себя будет кормить. Небольшие сравнительно вложения - пусть не сегодня - завтра, дадут инициативу, которая создаст значительно больший ВВП.

Сколько времени нужно для проведения реформы?

Польше понадобилось двадцать лет. А мы пока еще шестнадцать лет потратили попусту.

Разговаривала Лана Самохвалова