Результаты выборов и тяжелый выбор для Президента

Центральная избирательная комиссия наконец-то досчитала предварительные итоги выборов. Казалось бы, вот он – счастливый финал, после которого положительные герои заживут долго и счастливо одним дружным демократическим лагерем…

До самого вечера пятницы оранжевые политики уверяли, что формирование коалиции в составе БЮТ, НУ–НС и, возможно, блока Литвина много времени не займет. Тимошенко 2 октября даже назначила «день рождения» не только демократической коалиции, но и правительства – сразу же после оглашения предварительных результатов выборов.

Как она же утверждала ранее, все формальности по созданию коалиции и правительства БЮТ и НУ–НС должны были занять 2–3 часа от силы. Аргументировалось это тем, что два блока давно уже подписали соглашение об объединенной оппозиции, где предусмотрены все аспекты. Вплоть до распределения должностей в будущем Кабмине.

Однако в пятницу выяснилось, что не все так просто. Проговорив несколько часов, представители оранжевых блоков не только разъехались ни с чем, но и даже отказались комментировать для прессы ход переговоров. Только Давид Жвания заявил, что на них якобы не обсуждается распределение портфелей. По его словам, речь идет о каком-то политическом документе. То есть, несмотря на бравые реляции времен подписания соглашения об объединенной оппозиции, в документе оказалось предусмотрено далеко не все… Ну, или одна из политсил (вероятно, БЮТ, поскольку ее вклад в коалицию в два раза больше, чем у НУ–НС) пожелала пересмотреть заключенные ранее договоренности.

К сожалению, это – далеко не самое страшное. Печально, но еще до окончания переговоров о создании демократической коалиции в парламенте следующего созыва, оранжевый лагерь начал демонстрировать признаки раскола.

5 октября на сайте «Нашей Украины – Народной самообороны» появилось заявление лидера УНП Юрия Костенко, которое можно было расценить как призыв сформировать широкую коалицию с участием НУ–НС и Партии регионов, что тут же и сделали (в смысле – расценили) все информационные ресурсы.

Однако уже через несколько часов пресс-служба Украинской народной партии распространила сообщение о том, что «вывешенное» на сайте НУ–НС заявление Костенко – фальшивка!

Напомним, что УНП входит в блок НУ–НС, а сам Костенко – в список блока. Также следует заметить, что сайт razom.org.ua контролирует глава Секретариата Президента Виктор Балога, который одновременно является главой избирательного штаба блока.

В тот же день, за несколько часов до начала переговоров НУ–НС и БЮТ о создании коалиции, на сайте БЮТ появилось заявление одного из лидеров блока Александра Турчинова, в котором он утверждал, что «регионалы» перекупают голоса у «Нашей Украины» для того, чтобы кандидатура Тимошенко на пост премьера не набрала достаточной поддержки. Якобы, рассчитывая, что это станет толчком к развалу коалиции. Опровержения этой информации пока не поступало.

Но случилось другое: Виктор Ющенко открытым текстом выставил Тимошенко условие, при котором она сможет занять пост премьера. «Она может стать премьер-министром. Но я хочу отметить, что это может произойти только после того, как будет достигнуто согласие, прежде всего, между демократическим большинством и оппозицией», – заявил Президент.

Напомним, что до этого Луценко и Тимошенко неоднократно заявляли, что не собираются проводить с ПР никаких переговоров. Единственное исключение они готовы были сделать ради обсуждения проблемы законодательного закрепления статуса оппозиции. Да и то в таком формате, что «регионалы», согласись они прийти на подобный разговор, автоматически превратились бы в статистов. Поскольку у Тимошенко заявили о готовности обсуждать лишь предложенный БЮТ законопроект о статусе оппозиции, и никакой другой.

Кроме того, в БЮТ продолжают на разные лады твердить, что в случае формирования коалиции при участии Партии регионов, они перейдут в оппозицию. Политологи к этому охотно добавляют, что развитие ситуации в этом направлении с высокой долей вероятности приведет к тому, что вместо второго президентского срока Ющенко страна получит первый срок Тимошенко.

Теперь уже очевидно, что как бы ни сложился парламентский расклад, Ющенко «пропрезидентскую» коалицию, к которой он так стремился, не получит. Союз «Нашей Украины – Народной самообороны» с Блоком Юлии Тимошенко в Верховной Раде останется под контролем Юлии Тимошенко. И не только потому, что ее волевые качества и стремление к авторитаризму внутри подконтрольных ей структур намного превосходят стремление Виктора Андреевича удержаться на верхушке властной пирамиды. Но еще и потому, что вклад белой дамы с красным сердцем в будущую парламентскую коалицию – 2/3 против 1/3 мандатов «партии Ющенко». Собственно, и номинальный лидер списка НУ–НС Юрий Луценко не слишком-то демонстрирует стремление к самостоятельности вверенной ему «партии Президента» внутри оранжевой коалиции.

Не получит Ющенко и политреформу-2. Ведь для того, чтобы изменить Конституцию и наделить Президента полномочиями «эпохи Кучмы» (или еще большими), парламентской коалиции необходимо будет аккумулировать 300 голосов. Однако прецедент уже создан. Как только оранжевая коалиция начнет перетаскивать на свою сторону нардепов из других фракций (а именно с этой целью в Конституцию не были внесены изменения в той части, что касается императивного мандата), «регионалы» смогут организовать сложение полномочий 150 депутатами – резерв у них имеется.

Кстати, как выяснилось, для этого совсем не обязательно дожидаться «перетаскивания». Кандидат от Партии регионов Инна Богословская заявила, что ПР устраивает только широкая коалиция – и никакая другая. В противном случае кандидаты от ПР попросту откажутся регистрироваться в качестве депутатов.

Разумеется, с учетом событий 2007 года это будет означать досрочные парламентские выборы. А к ним Партию регионов в качестве оппозиции, борющейся за права своих избирателей, подпускать не следует ни в коем случае.

К сожалению, и БЮТ в качестве возможной оппозиции (если «ширка» все-таки состоится) нельзя подпускать к президентским выборам, которые уже не за горами. Для Президента ситуация складывается патовая. Либо Ющенко смирится с положением слабого Президента при сильном премьере, независимо от того, кто это будет – Тимошенко, или Янукович. А может, и кто-то третий. Либо за оставшиеся полтора года попытается взять от своей власти все, что возможно, и в 2009-м уступит первое кресло страны более сильному сопернику. Либо и то, и другое разом. Это уже если ему не удастся от Тимошенко добиться гарантий получения второго срока в обмен на согласие остаться статистом в ее тени.

Примечательно, что именно в пятницу произошло еще одно событие, внешне никоим образом не связанное с проблемным формированием оранжевой коалиции. Газета 2000 опубликовала«разгромный» материал, в котором фактически обвиняет Виктора Ющенко в причастности к незаконным поставкам украинского оружия в Грузию и Азербайджан. Издание утверждает, что «речь идет о горах оружия, жертвами которого уже стали многие мирные жители Кавказа, других конфликтных регионов». Якобы, с согласия Ющенко, от его имени и при его активном содействии основной экспортер вооружений украинского производства – Укрспецэкспорт выведен из-под любого контроля, кроме президентского. А вся информация в этой компании, касающаяся поставок продукции военного назначения, переводится под гриф «совершенно секретно».

Разумеется, наивно было бы ожидать, что подобного рода сведения в какой бы то ни было стране станут развешивать на столбах. Однако, если вспомнить, с чего началась «война законов» между Президентом и кабинетом Януковича – с отмены постановлений Кабмина об отстранении Президента и СНБО от управления Укрспецэкспортом, – картина вырисовывается весьма тревожная. Очевидно, что люди, заказавшие такой материал, рассчитывают получить контроль над поставками украинского оружия. Ну, как минимум, насолить Ющенко, втягивая его в очередной громкий оружейный скандал и проводя параллели с Кучмой и «Кольчугами». Но кто?

Янукович, который подписал не одно распоряжение о переводе экспортера оружия под контроль Кабмина? Тимошенко, которая в качестве нового премьера получит такие же возможности попытаться перетянуть одно из самых доходных в мире занятий «под себя»? Кто-то третий, стремящийся выковырять из руководства компании людей Ющенко и получить фактический контроль над поставками вооружений?

Как бы там ни было, кресло под Президентом уже начали раскачивать. А это в условиях политической неопределенности и при весьма сомнительных перспективах выгодно всем. Естественно, за исключением одного Ющенко.

Елена Перегуда