На переговорах о коалиции НУ-НС и БЮТ переливают из пустого в порожнее?

20:46, 05 октября 2007
Политика
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Почему опять говорят о политическом документе?

На переговорах лидеров БЮТ и блока "Наша Украина – Народная самооборона" речи о распределении должностей не идет. Об этом журналистам заявил кандидат в народные депутаты от НУ-НС Давид Жвания. "Сейчас обсуждаются все вопросы, связанные с созданием коалиции…Речь идет о политическом документе", - подчеркнул он, сообщает РБК-Украина.

По его словам, БЮТ на переговорах представляют Юлия Тимошенко, Александр Турчинов и Иосиф Винский, НУ-НС – Юрий Луценко, Вячеслав Кириленко и Борис Тарасюк.

Напомним, недавно представители НУ-НС и БЮТ отмечали, что в подписанном ими соглашении об объединенной  оппозиции предусмотрены все аспекты создания оранжевой коалиции в следующем парламенте. Включая и раздел должностей и полномочий. Потому процесс создания оранжевой коалиции - сугубо технический момент, который должен забрать максимум 2-3 часа. 

 

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