Сайт НУ-НС распространил фальшивое заявление Костенко о поддержке Ющенко

Пресс-служба Украинской народной партии заявляет, что информация, распространенная сегодня в СМИ, со ссылкой на лидера УНП Юрия КОСТЕНКО, в которой он якобы не возражает против создания так называемой "широкой коалиции", не соответствует действительности.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении пресс-службы УНП.

Пресс-служба УНП заявляет, что “распространение такой информации направлено на искривление настоящей позиции Украинской народной партии в вопросе формирования демократической коалиции по результатам внеочередных парламентских выборов”.

Как сообщал УНИАН, сегодня было распространено заявление Ю.КОСТЕНКО, в котором он отмечает, что “все ответственные политические силы должны поддержать Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в его стремлении объединить страну, не допустить появления новых линий разрыва после проведенных выборов”.

Также отмечалось, что Ю.КОСТЕНКО считает, что в Верховной Раде VI созыва должно быть образовано такое большинство, которое отображало бы интересы и надежды всех людей – от Запада до Востока, с Севера до Юга.

Как сообщал УНИАН, 3 октября в своем заявлении о формировании коалиции Президент В.ЮЩЕНКО сказал, что ожидает от Партии регионов, БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина мудрых шагов к консолидации страны и призвал победителей парламентских выборов объединиться вокруг национальных приоритетов.