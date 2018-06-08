Путин намерен вернуть себе власть, но уже без всенародной любви

«То, что сейчас происходит в России, – и есть революция, которая началась 5 декабря 2011 года. И она идет достаточно успешно… Власть эта, в массовом мнении, не имеет права на существование…»

Российская машина власти делает все возможное, чтобы обеспечить возращение Владимира Путина в кресло президента России. Но триумфальным такой политический «камбек» вряд будет. К своему фактически четвертому сроку у руля страны (два – президентских, один – премьерский) Владимир Путин пришел на фоне массовых протестных настроений. Россияне устали видеть в нем бессменного «национального лидера» и хотят перемен.

До дня «Х» остался ровно месяц: 4 марта в России состоятся президентские выборы. Кандидату №1 Владимиру Путину будут оппонировать все те же «думские старцы»: коммунист Геннадий Зюганов, «сын юриста», эксцентричный глава ЛДРП Владимир Жириновский и лидер формально оппозиционной партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Новым лицом в предвыборной гонке стал только один – русский миллиардер Михаил Прохоров, прославившийся кутежами в Куршавеле и недавним предложением увеличить трудовую неделю.

Сегодня очевидно, и это подтверждают социологические опросы, что Владимир Путин таки станет президентом РФ.

Однако после выборов в Госдуму 4 декабря Россия и россияне стали другими. Они показали, что им небезразлична судьба страны и то, кто ими будет руководить. Подтверждением этому стали уже вошедшие в историю оппозиционные митинги на Чистых Прудах, Болотной площади и проспекте Сахарова в Москве, которые состоялись в декабре после оглашения результатов парламентских выборов. Волна протеста охватила многие города и веси России, когда десятки тысяч россиян вышли на улицы, протестуя против фальсификации результатов выборов.

У «болотной оппозиции», как ее теперь называет власть, появился даже свой символ – белые ленточки. И сегодня они наполнены почти таким же смыслом, как и оранжевые ленты в Украине 2004-го года. Как бы Владимр Путин ни пугалроссиян ужасами Оранжевой революции, которую, по его словам, российские оппозиционеры переносят из Украины в Россию, терпение многих лопнуло. Люди устали от коррупции, бесправия, произвола чиновников. Многие уже не верят в обещания Путина, риторически вопрошая: что ему мешало сделать все обещанное за 12 лет руководства страной?

Российские власти долго делали вид, что не замечают массовых митингов недовольных, но теперь на снижение протестной волны брошена тяжелая артиллерия: государственное аппарат, PR-технологии и новые обещания. К агитации за власть подключили даже церковь. Российский патриарх Кирилл, расписываясь за всех христиан страны, заявил, чтоистинно верующие люди «не выходят на демонстрации», а молятся «в тиши монастырей, в кельях, в домах». Тем самым он призвал многочисленную паству не становиться участниками протестного движения против Путина.

Эту мысль активно продвигают и в «рунете», который стал катализатором, местом общения и сбора российской оппозиции. Например, телеведущий Первого российского канала Максим Шевченко, известный пропагандист курса Кремля, презентовал гражданское движение «Остальная Россия», призванное, по его словам, защищать россиян, интересы которых не были представлены на митингах протеста. По его мнению, выступления против кандидата в президенты РФ Владимира Путина показали, что есть «одна Россия», на которую претендуют их участники, и есть «остальная Россия», где проживает более 100 млн. человек. Та, «остальная Россия», уверен Шевченко, не хочет подчиняться группе численностью даже в несколько десятков тысяч человек и не понимает, почему им должны диктовать свою волю. Но инициатива не получила пока особой поддержки: страничка «Остальной России» в Facebook нравится пока чуть больше 135 человек.

По неофициальным данным, для «работы» с либеральным, недовольным электоратом власть делегировала экс-министра финансов, друга Путина Алексея Кудрина. Он уже успел покритиковать власти и даже выступил на митинге несогласных на проспекте Сахарова в декабре.

Впрочем, на главную поддержку недовольного среднего класса рассчитывает миллиардер Михаил Прохоров, который для этого, собственно, и выдвигается в президенты. Избирателей с левыми взглядами увести за собой должен Геннадий Зюганов (удивительно, но даже «Левый фронт», который еще недавно организовывал митинги Триумфальной площади, подписал соглашение в его поддержку). А вот правый и националистический электорат может легко отойти к Жириновскому, активно эксплуатирующему «русскую идею».

Но самым оригинальным приемом антиоппозиционной пропаганды в России стало появление бесплатной газеты «Не дай Бог». Она должна «просветить» россиян о том, что произойдет со страной, если – не дай Бог – Путин не вернется на президентский пост. Самое интересное, что этот проект уже когда-то издавался в России. В 90-х годах он появился в поддержку Ельцина как противовес его главному конкуренту, коммунисту Зюганову. Сегодня же главная задача власти, как и вышеназванной газеты, совсем иная – не допустить к рулю страны новых людей, запугать ужасами возможных перемен в случае прихода оппозиции. В ход идут даже не совсем законные способы дискредитации оппозиционеров. Не так давно российский портал Life News распространил записи телефонных разговоров Бориса Немцова, где он в нелицеприятной форме высказывался против других организаторов протестных акций. Среди широких масс активно создается образ «зажравшихся» москвичей-оппозиционеров, далеких от чаяний народа. Почва, надо признать, благодарная: столицу России в регионах откровенно недолюбливают – как минимум, за аккумуляцию всех финансовых ресурсов. Уличное движение московских либералов и интеллигентов, которые составили костяк «Болотной», показывается как разобщенное и неспособное договариваться. Старый принцип – разделяй и властвуй!

В пику шествия «За честные выборы», которое состоится в ближайшую субботу 4 февраля, сторонники Путина проводят свой 30-тысячный митинг в его поддержку. Акция пройдет на Поклонной горе под лозунгами: «Развалу страны – нет!», «Не хотим возврата 90-х!», «Нам есть, что защищать!»

Тем временем оппозиционное шествие в эту субботу, по решение оргкомитета, будет состоять из четырех колонн: общегражданской, «колонны либералов», «колонны националистов» и «колонны социалистов». Все они пойдут по центру Москвы вместе, хотя и представляют интересы людей различных политических взглядов. Но беда протестного движения в другом. У них нет по-настоящему влиятельных и авторитетных лидеров, а те, кто претендует на эту роль, либо непопулярны, либо дискредитированы в глазах общественного мнения своей политической историей (за исключением разве что Алексея Навального, придумавшего Интернет-мем «Единая Россия» – партия жуликов и воров»).

По оценкам российским экспертов, по этой причине возможен спад протестной активности. К тому же в стране сильные морозы, которые не располагают к уличным акциям. Но ближе к выборам протесты могут снова вырасти.

- Это хорошо заметно по крайне негативной, раздраженной реакции общества на так называемые программные статьи Путина. Их никто не желает обсуждать, и одно упоминание вызывает раздражение, - считает российский политолог Валерий Соловей. - Есть такоя фраза в Евангелии: «Разве может что-нибудь хорошее прийти в январе?» Разве может что-нибудь хорошее исходить от Путина. Это преобладающее общественное настроение. Эти настроения рано или поздно результируются в действия.

По мнению эксперта, элита понимает, что эпоха Путина подходит к концу, и они ищут себе место в послепутинской эпохе.

- То, что сейчас происходит в России, – и есть революция, которая началась 5 декабря 2011 года. И она идет достаточно успешно, потому что моральная делигитимация власти носит уже почти тотальный характер. Общество считает власть неправедной, власть эта, в массовом мнении, не имеет права на существование, - резюмирует настроения в российском обществе политолог.

Роман Цимбалюк, собственный корреспондент УНИАН в РФ