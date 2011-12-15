Путин не заметил митингов в Москве - в это время изображал «корову на льду»

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что 5-6 декабря во время митингов сторонников оппозиции в Москве и Санкт-Петербурге 5-6 декабря учился играть в хоккей на льду.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал во время общения с россиянами в прямом эфире, отвечая на вопрос: «Говорят, что события 5-6 декабря в Москве и Санкт-Петербурге вызвали растерянность в Кремле, писали даже, что там постоянно шли экстренные совещания по ночам, это правда?».

«Я в это время, скажу откровенно, пытался и пытаюсь до сих пор научиться играть в хоккей. Я, как «корова на льду», до сих пор пытаюсь что-то изобразить. Не очень обращал внимание на то, что происходит», - сказал В.ПУТИН.

При этом он подчеркнул, что не заметил никакой растерянности в Кремле.

«Хотя я давно там не был, честно говоря», - добавил В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря в РФ прошли выборы в Госдуму. В нижнюю палату, согласно информации ЦИК РФ, прошли четыре партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

4, 5, 6, 7 декабря в Москве и Санкт-Петербурге прошли акции против фальсификации результатов голосования. 10 декабря прошли митинги в десятках городов России.