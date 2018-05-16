Визит Януковича: Москва хочет перевести нашу ГТС в режим работы «за харчи»?

На прошлой неделе журналисты "напутствовали" в Москву Виктора Януковича как на решающий поединок. После массированного "артобстрела", который устроила российская пресса накануне визита, казалось российский тандем оставит главе украинского государства небольшой выбор. Или «смягчить» формулу, причем сдав собственный народ (втянув Украину в ТС, отдав НАК Нафтогаз Газпрому) или смириться со старой формулой ценообразования, готовиться к суду за ее пересмотр, но не сдав украинскую Перспективу.

Впрочем, о результатах визита украинского президента в Москву практически ничего не сообщалось.

После его завершения молчали российские СМИ. На следующий после завершения визита день украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что стороны пришли к согласию, в частности, решено снизить стоимость транзита российского газа по украинской трубе до уровня себестоимости. Также из уст премьера прозвучало заявление, что «Россия согласилась на создание с Украиной трехстороннего консорциума по управлению украинской газотранспортной системой с участием Европейского Союза». В обмен на это, российская сторона пойдет на снижение цены на газ для бюджетных и социальных целей.

Премьер убеждал, что «создание трехстороннего консорциума с участием ЕС, безусловно, повысит надежность нашей газотранспортной системы и создаст возможность для Европы бесперебойно получать газ». Россияне поспешили заявить, что договоренностей нет. Мы попросили прокомментировать эту информацию экспертов. В частности оценить выгоды Украины от «транзита по себестоимости» и рассказать существуют ли в мире такие консорциумы, где Газпром не имеет контрольного пакета?

У ГАЗОВОЙ КОМАНДЫ ПРОБЛЕМЫ С АДЕКВАТНОСТЬЮ ВОСПРИЯТИЯ ГАЗОВОГО МИРА

Михаил Гончар, директор энергетических программ центра «Номос»:

Мне кажется, что у газовой команды есть проблемы с адекватностью восприятия газового мира. Заявленные планы на европеизацию нашей газовой политики входят в резкий диссонанс с вчерашним заявлением премьер-министра Азарова о том, что украинская сторона готова в качестве компромисса предложить российской стороне тариф для транзита газа на уровне себестоимости. Тогда возникает вопрос, за счет чего будет существовать консорциум, если ГТС, которая должна стать его основой, будет работать на себестоимости?

Возможно, в Москве в Завидово сформировалась новая экономическая теория? Возможно, профессору Януковичу открыли новую теорию в ходе встречи с российским президентом и премьером. А другой доктор наук Азаров усовершенствовал и обнародовал ее элементы? Или за всем, что мы слышим, кроется банальнон намерение сдать все с потрохами. И сдать не какому-то мифическому трехстороннему консорциуму, а Газпрому. Потому что если ГТС будет работать по тарифу себестоимости, то о какой ее модернизации может идти речь? Тем более с участием европейских банков? С чего тогда покрываться кредиты, если ГТС не будет получать прибыли.

Тогда остается один следующий формальный шаг - легализация статуса украинской ГТС, как части Газпрома со всеми вытекающими последствиями. Ни о какой европеизации украинского энергетического газового сектора речь не идет. Украина будет исключена из Энергетического Сообщества. А Газпром продолжит наступление на энергетические активы газовых олигархов.

В этой идее создания консорциума и идее скидки «цена в обмен на транзит по себестоимости» содержится непреодолимое противоречие. И от сочетания этих идей попахивает транснациональной коррупцией. Вопрос ставится таким образом, что за счет перевода работы украинской ГТС в режим «работы за харчи» субсидируется корпоративная экономика зарубежного монополиста. Причем непонятно кто будет определять уровень себестоимости. Я сомневаюсь, что Газпром согласится на формулу Нафтогаза. Мне интересно, кто получит комиссионные от такой, скажем, неоценимой услуги Газпрома, которая сэкономит ему пару миллиардов долларов ежегодно. Известно, что Газпром умеет быть благодарным таким «помощникам», но при чем тут национальный интерес Украины? И при чем тут европейские участники? Ни один европейский участник не будет участвовать в создании некоего экономического чуда, работающего за харчи.

Почему Газпром, кстати, быстро выступил с опровержениями победных реляций Азарова о трехстороннем консорциуме. Принцип Газпрома неизменен: все или контрольный пакет. Украинские видения (они разные в зависимости от источника): или 34% украинской стороне, а 66% поровну между Газпромом и ЕС, или 20% украинской стороне, а остальные двум участникам. Это все не предусматривает контрольного пакета Газпрома. А если мы возьмем консорциумные подходы Газпрома в реализации Северного и Южного потоков, то мы видим долю Газпрома в 51 процент. И в этом контексте Газпром проводить ту же линию. Высок риск того, что так называемый «европейский участник» может оказаться либо аффилированной компанией Газпрома, либо ее партнером, который при определенных обстоятельствах продаст свой пакет Газпрому и путем нехитрой махинации монополист РФ будет иметь контрольный пакет.

У УКРАИНЫ ХОТЯТ ОТНЯТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ КОНТРОЛИРОВАТЬ СОБСТВЕННУЮ ГТС

Сергей Дяченко, ведущий эксперт по энергетическим вопросам центра Разумкова:

Озвученные Азаровым договоренности выглядят довольно странно. Новостью о якобы новых договоренностях предполагалось, что газ по сниженной цене пойдет в бюджетную и социальную сферы. Бюджетная сфера потребляет мизер - садики, больницы, а социальная сфера - это население. Но у нас население и без того получает газ собственной добычи по льготной цене. Теперь получается, что население переводят на российский газ? И будет ли цена такой же, как сейчас, это большой вопрос, потому что на сколько еще снизят?

Это влечет другой вопрос: а куда направлять газ собственной добычи? А ответ прост: промышленности. То есть собственный газ будет получать промышленность.

Заявленная схема, когда речь идет о снижении цены для определенной категории потребителей, выглядит довольно странно. Разумеется, когда контракт учитывает ценовые паритеты, это логично, но когда международным контрактом начинают учитывать категории потребителей, то это влечет целую цепь дополнительных вопросов.

Совершенно неясно, как будет выставлять ценовой паритет. Стоимость транспортировки, это то, на что цены меняются не очень динамично. Потому что такого рынка нет. Однако рынок продажи газа меняется стремительно. Не исключено, что в Европе от долгосрочных контрактов вообще будут отказываться. Потому что газ по долгосрочными контрактам теряет конкурентоспособность по сравнению со спотовым. Мы можем выглядеть смешно, если согласуем новые ценовые параметры, опять подпишем долгосрочные контракты, а потом окажемся у разбитого корыта. Потому что через полшага ситуация изменится, газ снова подешевеет ...

Теперь про консорциум. При цене транзита по себестоимости встает вопрос коммерческого интереса участников консорциума. То есть у Украины хотят отнять возможность контролировать собственную ГТС и отдать структуре. Как бы эта структура ни называлась, консорциум или еще как. Нам говорят, что один из участников консорциума - ЕС. ЕС - это не коммерческая структура, это политический союз. Если консорциум - это структура, которая не занимается поставками газа (поскольку это противоречит европейскому и украинскому законодательству), а решает вопросы транзита, то кому интересно этим заниматься, при условии, что цена транспортировки по себестоимости? Зачем создавать консорциум, чья коммерческая стоимость равна нулю? Только для одного: для контроля над украинской трубой.

В СУД НАДО ИДТИ, А НЕ ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ

Иван Дияк, эксперт по энергетике, в прошлом заместитель главы «Укргазпрома», советник президента Ющенко по вопросам энергетики:

Что я вам скажу о последнем визите Януковича и об этих их движения вокруг пересмотра контрактов? Любой контракт, который подписывали Россия и Украина в сфере энергетики был выгоден России и не был выгоден Украине. Любой. Подписывал ли те соглашения Ивченко или их подписывала Тимошенко. Я знаю все соглашения в сфере энергетики, которые подписывали наша страна и РФ, все они были не в нашу пользу.

Ну давайте сядем сейчас и посчитаем последствия вероятных потерь от перевода ГТС в режим работы по себестоимости. Давайте очень условно прикинем. Скажем, ставка транзита 2,7 доллара, ну станет она после снижения до себестоимости максимум - 1,7 доллара (цена 1000 кубометров на 100 километров). Мы потеряем один доллар. Умножьте доллар на сто миллиардов кубов, которые Украина планировала транспортировать из России в этом году. То есть на эту сумму мы снизим поступления в бюджет, зато россияне нам обещают снизить стоимость газа для бюджетной и социальной сферы.

Извините, но на эту сумму, которую мы теряем, мы сами можем выплатить компенсации. Они нам предлагают для населения уменьшить цены для бюджетников и тепловиков. Извините, нам этого миллиарда, который мы потеряем от ваших очередных соглашений, с головой хватит на эти проблемы. Они говорят, что снизят цену на газ для бюджетников. Это смешно, бюджетники потребляют какой-то миллиард кубов! У нас и без вас этот миллиард есть. Это такая русская щедрость: воинские части и садики они готовы согреть со скидкой, а не по 450 долларов? Одним словом, в суд надо идти, а не терять время.

Что касается консорциума, то не пойдет Газпром на это. Даже Кучма спохватился в свое время и не дал ему развиться. Это же однозначно, что Россия хочет контролировать все.

Я БЫ ХОТЕЛ ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ КОМПЛЕКС ПРЕДЛОЖЕНИЙ СО СТОРОНЫ РФ

Иван Плачков, экс-министр топлива и энергетики:

Я бы хотел посмотреть весь комплекс предложений со стороны Российской Федерации. Я не видел официального заявления о результатах визита, официального их обнародования. Мне трудно анализировать тот мизер, который якобы прозвучал на встрече с испанскими сенаторами.

Опрашивала Маша Мищенко