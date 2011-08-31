Адвокат Кучмы заявляет, что показания Пукача - клевета

Показания экс-генерала МВД Алексея ПУКАЧА, предоставленные 30 августа Печерскому райсуду Киева относительно того, что заказчиком убийства журналиста Георгия Гонгадзе был бывший Президент Украины Леонид КУЧМА, являются клеветой.

Об этом УНИАН заявил адвокат Л.КУЧМЫ Виктор ПЕТРУНЕНКО.

«Показания Алексея ПУКАЧА о якобы причастности Леонида Даниловича КУЧМЫ к трагическим событиям с Георгием Гонгадзе являются наговором», - сказал адвокат, заметив, что цель его - в интересах А.ПУКАЧА, стремящегося таким образом избежать сурового наказания в виде пожизненного заключения, которое ему может избрать суд за убийство журналиста.

В.ПЕТРУНЕНКО отметил, что Л.КУЧМА никогда и никому не давал никаких указаний относительно Г.Гонгадзе, с А.ПУКАЧЕМ никогда не виделся и не контактировал.

«Ссылаясь на покойного Юрия Кравченко, который не может опровергнуть наговор, ПУКАЧ использовал то, что родственники Кравченко не были допущены к участию в этом уголовном деле, что является недопустимым в правовом государстве», - заметил адвокат.

«Как известно, до своей трагической гибели Кравченко опровергал подобные выдумки. Комментировать слова ПУКАЧА о том, что его действия продиктованы государственными интересами и были направлены на предотвращение какого-то там антигосударственного мятежа, которые являются вообще бессмыслицей, я думаю, потребности нет», - отметил В.ПЕТРУНЕНКО.

По словам адвоката, все эти выдумки будут опровергнуты при дальнейшем рассмотрении дела.

Как сообщал УНИАН, 30 августа адвокат вдовы журналиста Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО проинформировала о том, что А.ПУКАЧ в суде подтвердил свои показания относительно заказчиков убийства Г.Гонгадзе. «Он называет те фамилии, которые он называл раньше. Называет фамилии КУЧМЫ, Кравченко, ЛИТВИНА, ДЖИГИ, но назвать эти фамилии мало – нужно честно описывать обстоятельства, поскольку лишь честно описанные обстоятельства могут быть подтверждены в ходе судебного следствия», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.