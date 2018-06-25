От чего нас отвлекают решением о Бандере?

12 января, через девять с половиной месяцев после решения Донецкого окружного суда, которым был признан недействительным указ Президента о присвоении Степану Бандере звания “Герой Украины», и через полгода после решения второй судебной инстанции, которая не удовлетворила апелляционную жалобу внука Бандеры, пресс-служба Президента сообщила, что судебное решение вступило в силу.

По юридической логике, решение вступило в силу 23 июня, когда суд не удовлетворил апелляцию адвокатов семьи Степана Бандеры. Почему же пресс-служба Президента решила сообщить об этом через полгода? При этом среди 11 указов, датированных 12 января 2011 года и обнародованных на сайте главы государства, указа Януковича об отмене указа предшественника нет (а логика действий Президента должна была бы быть именно такой)...

Мы позвонили человеку, который долгое время руководил одним из управлений Администрации Президента, и спросили: возможно ли, что указ об отмене звания Бандере залежался и только теперь о нем вспомнили? Бывший чиновник рассмеялся прямо в трубку, а после паузы сказал, что для документации такого плана не бывает четких сроков, были указы, которые ждали подготовки и подписания по два года, но возможно ли такое с указом о Бандере, догадайтесь, мол, сами.

Однозначно, что дело по Бандере в папке советников Президента помечено как наиболее чувствительное и общественно резонансное. Запуская информацию именно сейчас, они не могли не понимать, что запускают волну общественных протестов. Бумеранг не заставил себя ждать, уже вечером в день "новости" с Банковой было обнародовано открытое заявление председателей Тернопольского, Ивано-Франковского и Львовского областных советов

ОТВЕТ ТЕХ, КОГО ЯНУКОВИЧ КОГДА-ТО, ОГОВОРИВШИСЬ, НАЗВАЛ “ГЕНОЦИДОМ НАЦИИ”

«Войну против Бандеры и террор против бандеровцев мы расцениваем как наступление на гражданские, конституционные и национальные права украинцев. Решение об отмене Бандере звания Героя Украины может привести к революции в Украине. Вызвать массовое сопротивление население может пенсионная реформа, изменения в трудовом законодательстве или усиление репрессий против украинских патриотов. Однозначно, что революция состоится под флагом Бандеры», – убеждены председатели трех облсоветов.

После заявления начались внеочередные сессии облсоветов. Сначала – Львовского. Сегодня такие же сессии проходят в Ивано-Франковске и Тернополе.

Митинги “Свободы” (а именно ее представители получили большинство в Советах трех западных областей) - это редкие по накалу страстей мероприятия. Ну и риторика - соответствующая. Не знаю, приятно ли власти послушать о себе от пассионарной Ирины Фарион, между прочим, исследовательницы Бандеры, что “эти недоучки при власти просто не умеют читать историю, потому что не знают языков. Причем, ни одного. Они обречены, учитывая их абсолютную бездуховность. А наши возможности безграничны, учитывая нашу бандеровскую одержимость... Мелкие ненавидят крупных. Ничтожества закипают от личностей. Рабы бесятся от свободных. Оккупанты не выносят автохтонов”.

Не знаю, радовал ли властьимущих “горячий бандеровский привет” от Юрия Михальчишина, который занял третье место на выборах мэра и обещал гонять “буржуев неукраинского происхождения”.

– Мы провели сессию во Львове, проведем сессию в Киеве и, мне кажется, будет такой день, когда мы такую сессию проведем на улицах Донецка, когда наша бандеровская армия перейдет Днепр, перейдет Донец и выбросит из Украины ту банду, которая сегодня узурпировала власть, - заявил Михальчишин.

Продолжение этой истории происходит в пятницу в Тернополе. Алексей Кайда, председатель Тернопольского областного совета в интервью УНИАН сказал:

– Поводом для протеста стал вопрос национальной гордости, а не каких-то узкомеркантильных интересов. Величие украинской нации течет в наших жилах, и мы готовы к любым действиям, направленным на сохранение украинской независимости, на сохранение украинской идентичности как великой европейской нации. Если официальной реакции не будет, то это покажет отношение власти к жителям трех областей, к их позиции и к украинцам в целом. Ведь ни решения судов, ни решения чиновников не сотрут из памяти и крови украинцев имена героев. Бандера, Мазепа, воины УПА, крутяне, члены ОУН – они были есть и будут нашими героями, нравится это кому-то или нет.

В итоге: чего добилась власть, упразднив решение по Бандере? - Парада неповиновения. Электорат не только “Свободы”, а всех оппозиционных партий - в тонусе и ненавидит власть. Львовский облсовет предложил переименовать улицы в улицы Героя Украины Степана Бандеры. Львовский облсовет решил инициировать премии имени Степана Бандеры в области науки, техники и культуры. Активизировался сбор средств на памятники лидеру ОУН. Наконец, главы областных советов демонстрируют свое неприятие центральной власти. Могло ли быть, чтобы власть не предвидела последствия отмены указа? Или не могла ли отказать российскому руководству? Или специально спровоцировала такие выступления? Мы спросили об этом экспертов.

Виктор Небоженко, директор социологического центра “Украинский барометр”: ЗАВЕДЯ ДРУЖБУ СО “СВОБОДОЙ”, ВЛАСТЬ НЕ ПОНИМАЛА, КАКОГО ДЖИНА ВЫПУСКАЕТ ИЗ БУТЫЛКИ? Отмена указа со стороны власти может быть неосмотрительным шагом. Но если это сознательный политический шаг, то следовало делать его достойно, не спихивать это на донецкие суды, а отменить сразу же президентским указом. Хочу напомнить, что между решениями первой и второй инстанции они отправили вопрос об отмене указа в Конституционный суд, но тот отказался его рассматривать. Но в таком случае, это – неосмотрительный шаг. Этот шаг не только мобилизует “Свободу”, он обесценивает символический капитал власти, обесценивает атрибуты государственности. Например, если наградит президент после Евро-2012 какого-нибудь чиновника за успех в проведении чемпионата, то первый тост в честь награды будет таким: чтобы у тебя эту награду не отобрал следующий президент. Дальше, давайте вспомним: в биографии Степана Бандеры был период городского терроризма. Поэтому радикально настроенная молодежь, которой сейчас нанесли еще и такое оскорбление (а эта история будет популяризировать Бандеру), спросит, чем мы хуже нашего героя, и тоже может прибегнуть к террористическим актам. А произойдет это или в Западной Украине, или в столице. И власть будет очень недолго радоваться тому, что получит возможность сажать и молодежь, потому что получит и стопроцентную нестабильность.

Не исключен еще и такой вариант. Если в Администрации кто-то точно знает дату следующих парламентских выборов, то знает, для чего эта акция. Потому что два единственных вида манипуляций, которым научилась власть, это отвлекать внимание и врать. Поэтому не исключаю, что ситуация с Бандерой от чего-то нас отвлекает. Есть старый тезис, что регионалы раскручивают "Свободу", поскольку считают, что 10% "Свободы" в парламенте, это лучше, чем 15% от Тимошенко. (Прямых денег Тягнибоку не давали, но эфиры предоставляли, так что я не исключаю наличие негласной договоренности между ними). Но “Свобода” - не секта, не узкое патриотическое движение, там много сложных процессов, там есть носители сильных радикальных националистических движений, для Тягнибока важно контролировать их всех. Напомню, что только в этих трех областях ПР не удалось договориться с “Свободой” о согласовании кандидатур на местных выборах. А в Партии Регионов такие вещи не чувствуют. Власть думает: ничего-ничего мы вас остановим в любой момент. А “Свобода”, пользуясь помощью ПР, тем не менее, думает: погодите, до вас тоже руки дойдут.

Игорь Грынив, народный депутат Украины (БЮТ), политтехнолог: УКАЗОМ О БАНДЕРЕ ВЛАСТЬ ОТВЛЕКАЕТ ОТ ДРУГИХ ПРОБЛЕМ То, что произошло с отменой указа, это вполне понятная политика информационных войн, которую реализует власть. Это классика: когда наступают проблемы в социально-экономической сфере, то власть пытается отвлечь внимание от ключевых проблем роста цен, инфляции, курса гривни, неудач правительства на внешнеполитическом направлении, переводя внимание в классическую плоскость разных иррациональных понятий: вера, язык, история. Вчера Азаров зашел в магазин и увидел, что цены растут. Но до Азарова это увидели еще другие люди и решили, что пора включать кнопку об “отмене указа”. Думаю, что в штабе Януковича есть люди, которые называются “специалисты по информвойнам”. Радикализация общества и ситуации их не пугает. Они хотят разделить страну на два лагеря, а дальше запугиваниями держать в страхе. Они хотят иметь белорусский сценарий. Но мы не Беларусь, и у власти не выйдет ни создать раскол, ни установить здесь Беларусь.

Владимир Фесенко, директор центра политических и прикладных исследований “Пента”: ОТМЕНА УКАЗА ЮЩЕНКО О БАНДЕРЕ - ЭТО ПРОСТО ПРОХОЖДЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ Я думаю, что отмена указа Ющенко о Бандере - это просто прохождение процедуры. Янукович выполнил решение Донецкого суда. Почему именно сейчас, лучше знает юруправление Администрации. По моему, это лишь техническое решение. Я думаю, что переиграть ситуацию с указом о присвоении звания Героя Бандере путем решения судов было компромиссным, мягким вариантом. Чтобы Янукович напрямую не был причастен.

А теперь к кому апеллировать? АП может сказать: у нас есть решение суда. А больших протестов я не увидел. То, что произошло, это – прогнозируемо. В действительности, люди из Регионов, которые разыгрывали комбинацию со “Свободой”, имеют результаты. “Свобода” будет неуправляема и более радикальна, чем Батькивщина. За поддержку праворадикальных сил рано или поздно придется расплачиваться. То, что отмена звания Героя будет обжаловаться это – очевидно. Но события в Галичине я бы не назвал большими протестами. В конечном итоге, поводов для недовольства гораздо больше.

Постскриптум

Мы не знаем, по чьей просьбе в апреле прошлого года неизвестный господин Оленцевич обжаловал указ Ющенко в Донецком суде. Не знаем, почему Донецкий суд принял этот иск и как вышло, что так быстро его рассмотрел. Для многих юристов это остается загадкой, ведь неизвестно, чем этот указ нарушил гражданские права Оленцевича. Но большинство моих коллег думают, что отмена указа - это личный подарок Президента Москве.

И заметим, что в своем гневе депутаты западноукраинских областей и главы облсоветов не опускались до того, что делали в Северодонецке нынешние руководители. Потому что они верят в единую и сильную Украину.

Андрей Вацик, Маша Мищенко